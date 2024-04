Primăria Alba Iulia scoate la licitație PRIMA PARCELĂ de teren din zona economică a municipiului: Perioada de concesionare, preț de pornire și obligațiile concesionarului

Primăria Alba Iulia scoate la licitație PRIMA PARCELĂ de teren din zona economică a municipiului. Va fi concesionată pe o perioadă de 49 de ani, iar prețul de pornire este de 1,38 euro metrul pătrat, pe an.

Terenul în cauză, în suprafață de 18.104 metri pătrați, poate fi concesionat pe o perioadă de 49 de ani, iar prețul minim de pornire al licitației este de 1,38 euro metrul pătrat, pe an. Depunerea ofertelor se face în perioada 07-14 mai, pâna la ora 16.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 20 mai, ora 12.00, la sediul Serviciului Contracte, Patrimoniu, Compartiment Elaborare Contracte, Domeniului Public și Privat, situat în Alba Iulia, str. Republicii, nr.26 (vis-a-vis de Dedeman).

Concesionarea primei parcele deschide drum pentru companiile care doresc să investească în Alba Iulia, în zona șoselei de centură denumită „Parc de Activități”. E încă o promisiune onorată de actuala administrație din municipiul nostru!

Revenind la parcela la care am făcut referire, reamintesc faptul că, prin contract, concesionarul are mai multe obligații, între care:

– in termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de concesiune să facă demersurile privind elaborarea documentațiilor/studiilor necesare și a obținerii avizelor obligatorii în vederea obținerii autorizației de construire pentru amenajarea căilor de comunicație și extinderi rețele tehnico edilitare, până la lotul supus concesiunii.

– in termen de maxim 18 luni de la obținerea autorizației de constuire pentru lucrările prevăzute la punctul de mai sus, să obțină autorizația de construire pentru obiectivul de bază pentru care solicită concesiunea terenului, respectând prevederile documentației de urbanism aprobată cu HCL 54/30.01.2023.

– in termen de maxim 24 luni de la obținerea autorizației de construire pentru obiectivul de bază pentru care se solicită concesiunea terenului, să înceapă lucrările prevăzute în autorizația de construire și să finalizeze investiția în termenul de valabilitate prevăzut de legislația în materia construcțiilor, iar după finalizarea investiţiei să stabilească pe amplasamentul concesionat sediul social al societăţii.

Sunt convins că, în timp, acest Parc de Activități va reuni tot mai multe companii care să ofere locuri de muncă și să contribuie, prin intermediul taxelor, la creșterea bugetului orașului.

