Primăria Alba Iulia achiziționează un SUV pentru deplasări și intervenții in teren: Autoutilitara va intra în dotarea Serviciului Administrarea Activităților Domeniului Public

Primăria municipiului Alba Iulia a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziționarea unei autoutilitare pentru dotarea Serviciului Administrarea Activităților Domeniului Public. Valoarea totală estimată a investiției este de 84.034 lei, fără TVA.

Achiziția are ca obiect dotarea cu o autoutilitare de teren a Serviciului Administrarea Activităților Domeniului Public, serviciu care nu are un mijloc auto pentru deplasarea in teren.

Solicitarea are la baza alegerea unei autoutilitare de teren pentru deplasări si intervenții pe toate străzile municipiului, in orice condiții, unde accesul cu o mașina berlina si fara tracțiune completa este uneori greu de realizat.

Caroserie, amenajare și dotări interioare: