Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare, pentru anul 2023, în Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea

VAL de tineri din ALBA, prinși beți sau drogați la volan, de polițiști: S-au ales cu dosare penale

La data de 6 ianuarie 2023, în jurul orei 23,15, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia, în timp ce acționau împreună cu polițiștii Serviciului Rutier, pe strada Stejarului din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani, din Alba Iulia.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul drogtest, a rezultat că era sub influența substanțelor interzise, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice, în vederea determinării prezenței, în organism, a substanțelor cu efect psihoactiv.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data 7 ianuarie 2023, în jurul orei 09,00 polițiștii rutieri din Baia de Arieș au depistat un tânăr de 22 de ani, din comuna Lupșa, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, pe raza comunei Lupșa, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,77 mg/l alcool în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

În jurul orei 23,30, polițiștii au oprit, pentru control, pe B-dul Încoronării din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani, din comuna Mărtinești, județul Hunedoara.

În urma testării acestuia cu aparatul drogtest, a rezultat că era sub influența drogurilor, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice, în vederea stabilirii prezenței, în organism, a substanțelor cu efect psihoactiv.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența substanțelor interzise.