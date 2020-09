Președintele Klaus Iohannis cere dotarea de urgență a unităților de învățământ și cere Guvernului un raport, în acest sens

Autoritățile locale sunt presate pentru a rezolva problemele logistice din cadrul unităților de învățământ, desi au fost anunțate cu doar o săptămână înainte de începerea noului an școlar. Președintele a lansat un apel in acest sens și a cerut Guvernului sa prezinte un raport, peste două săptămâni.

„Nu peste tot unitatile de invatamant a beneficiat de resursele necesare pentru ca procesul educational in format fizic sau online sa se poata derula in bune conditii. Fac un apel directorilor sa se adreseze fara rezerve atat autoritatilor locale, cat si inspectoratelor scolare, cerandu-le toate resursele necesare, cat si clarificarile necesare. Ma refer inclusiv la personal medical, acces la resurse tehnologice si materiale sanitare.

Am promulgat astazi legea prin care se deblocheaza concursurile pentru posturile didactice vacante. Le solicit tuturor primarilor, consiliilor judetele si inspectoratelor scolare sa solutioneze cu problemele existente in fiecare unitate de invatamant. Am ceut Guvernului Romaniei ca la finalul primelor doua saptamani de scoala sa elaboreze o situatie completa la nivel national, sa prezinte vulnerabilitatile si solutiile. Educatia trebuie sa continue, iar asta depinde atat de mobilizarea autoritatilor centrale, cat si a autoritatilor locale”, a declarat Iohannis.