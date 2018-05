Președintele Ioan Hăprian și antrenorul Paul Ciucă – renunță la Viitorul Spicul Daia Română, pentru a fi preluată de primăria comunei

„Ca urmare a ultimelor evenimente petrecute in viata echipei Viitorul Spicul Daia Română, au avut loc o serie de discuții cu domnul primar Hăprian Visarion în ceea ce priveste viitorul echipei. Astfel domnul primar a luat hotărârea ca primaria si consiliul local să preia echipa Viitorul Spicul și să renunte la echipa Dalia Sport, pentru a avea o singură echipă în comună în care să se investească toți banii alocați pentru sport. Pentru ca echipa să fie preluată de Primarie a fost necesar ca domnul președinte Hăprian și domnul antrenor Ciucă să demisioneze. <<Noi, Onel președintele și profesorul Paul Ciucă, dorim doar binele echipei Spicul și al tinerilor din sat pentru care am făcut echipa. Noi trebuia să plecăm pentru binele echipei și asta am făcut. Mulțumim domnului primar că a luat această hotărâre și îi urăm succes>>„, se arată într-un comunicat de presă remis aseară de Viitorul Spicul Daia Română, echipa din Liga a 4-a care nu s-a prezentat la ultimul meci, ca semn de protest pentru sancțiunile dictate de Comisia de Disciplină a AJF Alba, după evenimentele de la Șpring.

Dan HENEGAR

