Premierul Orban despre carantinarea populatiei: Obiectivul nostru este să nu afectăm economia în niciun fel, să luăm cât mai puține măsuri de restricționare

În cadrul vizitei oficiale făcute de membri ai Guvernului la Paris, premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că nu discută despre posibilitatea de a izola populația la domiciliu, precum în timpul stării de urgență, în acest moment obiectivul Executivului fiind să nu afecteze economia.

“Nu avem în discuții o astfel de eventualitate în momentul de față. Noi am adoptat un set de măsuri care țin cont de modul de transmitere a virusului și așteptăm să vedem eficiența acestor măsuri. Din punctul nostru de vedere, cu cât mai mulți români respectă regulile de protecție sanitară, cu atât viața poate fi mai normală.

Obiectivul nostru este să nu afectăm economia în niciun fel, să asigurăm funcționarea economiei, să luăm cât mai puține măsuri de restricționare și ne dorim ca oamenii să aibă o viață cât mai aproape de normal”, a afirmat Orban.

Șeful Executivului a subliniat că vizita efectuată în Franţa, în contextul pandemiei, evidenţiază importanţa relaţiilor bilaterale pentru ambele state.

„Faptul că această vizită a avut loc arată că este extrem de importantă, atât pentru Franţa, cât şi pentru România, pentru că e evident că această vizită are loc într-un context pandemic care ar fi putut duce la amânarea vizitei şi, din punctul nostru de vedere, faptul că această vizită s-a derulat, şi mai ales cu efectele asupra colaborării între Franţa şi România, este un lucru extrem de important. De asemenea, am şi remarcat în declaraţie, sunt primul prim-ministru care are o întrevedere oficială cu premierul Jean Castex de la învestire, cred că acest amănunt nu este lipsit de semnificaţie şi arată relaţiile extrem de bune care există între Franţa şi România şi dorinţa de aprofundare a acestei colaborări. În ceea ce priveşte riscurile, atâta timp cât ne protejăm, atâta timp cât respectăm regulile, riscurile sunt minime”, a spus Orban.

Premierul a făcut referire şi la o colaborare în domeniul sanitar, care vizează schimb de experienţă, susţinere reciprocă, precum şi poziţii comune la nivel european în reglementările din domeniul sănătăţii.

Orban și miniștrii de restort din domeniile Energie, Apărare și Agricultură au participat la discuțiile cu omologii francezi și semnarea documentului pentru actualizarea Parteneriatului strategic Franța – România și a Foii de parcurs pe următorii 4 ani. Prim-ministrul a precizat că a semnat un document de intenție pentru cooperarea în construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă dar și a reparațiilor care trebuie făcute la reactorul 1. Totodată, discuțiile au avut în vedere și participarea Franței la programul național de înzestrare militară, a spus Orban.

Sursa: digi24.ro