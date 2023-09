Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vizită pe șantierul autostrăzii A7! Cum decurg lucrările la Autostrada Moldovei

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 12 SEPTEMBRIE 2023: 477 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

OUTLET DIVISION S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0755943532

ECKERLE AUTOMOTIVE SRL MARCATOR PIESE 1 0729140942

ADAM BUSINESS SOLUTIONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0741161741

DENY LOOK COFETAR 1 0742046001

NOI AVRAMII S.R.L. ADMINISTRATOR 1 0742494492

ELIT SRL AGENT RECLAMA PUBLICITARA 1 0729399359

S.C. EROL RESTAURANTS SRL BARMAN 1 0728968129

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 FEMEIE DE SERVICIU 1 0258806276

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0258806276

MOLDOVAN CARMANGERIE SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0747051900

KANGOOPACK SRL MANAGER MARKETING (TARIFE, CONTRACTE, ACHIZITII) 1 0722263225

ZEN HOME CONCEPT S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0745383349

PERLA MEX SRL MOZAICAR (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0733672739

PERLA MEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0733672739

BUBBLE SRL SPALATOR VEHICULE 1 0728014600

VETFARM INNOVATION S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 3 0728014600

AUTOSIN ALEX SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 [email protected]

S.C. ALBACOM BIZ SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0765356757

URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0730244833

PROGRES BUID CONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0751456975

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 FEMEIE DE SERVICIU 1 0258806276

S.C. ALBACOM BIZ SRL CARTONAGIST 1 0765356757

Agentia pentru Dezv.Reg. Centru CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 6 0258818616

Agentia pentru Dezv.Reg. Centru EXPERT JURIST 3 0258818616

Agentia pentru Dezv.Reg. Centru INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 3 0258818616

FASTFOOD ZHANG SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 [email protected]

S.C. JINA SIB INVEST S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0743353036

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU INGINER RETELE ELECTRICE 1 [email protected]

ESENDEEP ALLURE S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 4 [email protected]

OUTLET DIVISION S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0769872600

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT COMERCIAL 1 0722403277

SC LIDL DISCOUNT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 [email protected]

NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0760265477

SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500

BEST NOR REL S.R.L. AGENT IMOBILIAR (BROKER IMOBILIAR) 1 0741499743

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 20 0758800134

PANORAMIC VIEW S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 2 [email protected]

IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 4 0758800134

FLANCO RETAIL SA DIRECTOR MAGAZIN 1 [email protected]

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0758800134

AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 5 0369454980

ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0788932863

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 2 0372133791

IPEC SA LACATUS MECANIC 10 0758800134

S.C. EROL RESTAURANTS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0728968129

S.C. PATIPAN GRUP SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0740171899

CAMARA SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0729068763

MASPEX ROMANIA SRL MERCANTIZOR 1 0751204066

SC SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 15 0258805112

YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

WOLF TEAM PAVAJE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0746109922

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0372133700

NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2 0760265477

S.C. EROL RESTAURANTS SRL PIZZAR 1 0728968129

IPEC SA SECRETARA 1 0758800134

TOTAL BUSINESS LAND SRL SPECIALIST SIG/IT 1 0749169048

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 5 0372133700

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 2 0372133791

AREAL FLORA CONSTRUCT ZIDAR PIETRAR 1 0730735735

S.C. BOGDAN AUTOMOBILE SRL EXPEDITOR INTERNATIONAL 3 0756576754

ECOREC ALBA SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 0773753221

RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0745136305

TURUS SERV SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0742518018

PRODPAN SWEET S.R.L. PATISER 1 0762856377

RER VEST S.A. CONTROLOR CALITATE 5 0259433044

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII 2 [email protected]

SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 4 [email protected]

SC APULUM SA AMBALATOR MANUAL 5 0258813703

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

URS CONSTRUCT ALBA SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 [email protected]

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1 0735545122

SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0314897087

SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 2 [email protected]

SC APULUM SA MECANIC UTILAJ 1 0258813703

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

URS CONSTRUCT ALBA SRL MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 2 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 [email protected]

SC APULUM SA PREPARATOR MASE CERAMICE 3 0258813703

SC APULUM SA TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 [email protected]

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0729010745

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0729010745

Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0790229959

PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0745999335

Transilvania Nuts S.R.L. AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 1 0790229959

Transilvania Nuts S.R.L. AMBALATOR MANUAL 3 0790229959

ASOCIATIA SFANTA VERONICA DUMB ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 5 [email protected]

ASOCIATIA SFANTA VERONICA DUMB ÎNGRIJITOR DE COPII 5 [email protected]

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0729399359

BOGDAN FORAJ – CONSTRUCT S.R.L. INSTALATOR APA, CANAL 1 0749931510

BOGDAN FORAJ – CONSTRUCT S.R.L. SAPATOR MANUAL 4 0749931510

BOGDAN FORAJ – CONSTRUCT S.R.L. SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 1 0749931510

S.C. REMAT PLUS SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 4 0773891082

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AUTOTALLER REIFEN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0746035805

ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 3 0744192133

ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 2 0744192133

MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 2 0746074524

SC RUTIER MITROSPEED SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 9 0736838375

EXCELENT AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0736838375

PREBET AIUD SA DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0258861661

PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 5 0258861661

PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0258861661

PREBET AIUD SA SUDOR 5 0258861661

PREBET AIUD SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258861661

PREBET AIUD SA ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 [email protected]

CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 5 0258863552

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

URS CONSTRUCT ALBA SRL ELECTROMECANIC 3 [email protected]

ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0748115730

PREFABRICATE BAIA S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0749938118

S.C. CALIMAR SRL CONDUCATOR ÎNTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) ÎN COMERT 1 [email protected]

DOVADACONSTRUCT SRL DULGHER RESTAURATOR 1 0768420145

SC BALEA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 [email protected]

ZAZA DURUM KEBAB SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0735696178

SC MONU STAR FOREST MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 [email protected]

UNICARM SUPERMARKET S.R.L. SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0758882404

SC MULTICOM SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2 0744613110

SC ARIESAN STAR FASHION SRL BARMAN 1 0744259795

SC ARIESAN STAR FASHION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744259795

SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744259795

SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744259795

ESTETICA CAMELIA SRL COSMETICIAN 1 0740933958

ADMIN MOTU S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 [email protected]

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 [email protected]

GIORDI TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0731317232

MAG PREST ABC SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0753549413

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 0372133700

MAG PREST ABC SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0774037105

TECNO PLAST CUGIR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0786180608

ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]

URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5 [email protected]

TECNO PLAST CUGIR SRL REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 4 0786180608

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ Blaj

SC FRIENDS TRADING EXPRESS SRL BRUTAR 1 0763493921

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

SC MINIMAL CONCEPT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0745168702

PATISERIE ȚUPI SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 0758357608

STAR TRANSMISSION SRL INGINER MENTENANTA SI REPARATII 1 0799974259

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 0729399359

STAR TRANSMISSION SRL MASINIST LA MASINI MOBILE PENTRU TRANSPORTURI INTERIOARE 4 0799974259

STAR TRANSMISSION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0799974259

STAR TRANSMISSION SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0799974259

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 1 0746074524

LEIER ROM SRL STIVUITORIST 1 0749012245

TAB BEES SRL AJUTOR BUCATAR 1 0745908012

TAB BEES SRL BUCATAR 1 0745908012

TAB BEES SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0745908012

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

SC NEBRA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0773240048

PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 2 0757045021

GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0258732788

RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0744393975

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. INGINER ELECTROENERGETICA 1 [email protected]

AUTOCENTERPAS S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 0745860570

ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 [email protected]

BLA SHINE SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0799877045

P.S.G. ONE SRL AGENT DE SECURITATE 1 [email protected]

SAVINI DUE SRL ASISTENT MANAGER 1 [email protected]

SAVINI DUE SRL INSPECTOR DE SPECIALITATE FORMARE, EVALUARE SI SELECTIE PROFESIONALA 2 [email protected]

EURO TOP RECICLARE S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 4 [email protected]

SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 3 [email protected]

FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SAVINI DUE SRL MAGAZINER 4 [email protected]

SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 3 [email protected]

SAVINI DUE SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 [email protected]

SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 3 [email protected]

SAVINI DUE SRL FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 [email protected]

CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL VÂNZATOR 1 0723672277

TRANS IVINIS & CO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0742218798

TRANS IVINIS & CO SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0742218798

ALBANI FOREX SRL SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE 5 0744693292

ALBANI FOREX SRL TAPITER 5 0744693292

ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292

SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

EMMAR LOGISTIC EXPERT S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 0742410179

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 1 0742410179

OPRITA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 5 0747807111

AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 0744977004

STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1 [email protected]

MTM SINCRON GUARD S.R.L. AGENT DE SECURITATE 5 0758014453

LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758014453

POMPONIO S.R.L. VOPSITOR INDUSTRIAL 1 0737991771

ASOCIATIA SINZIENE INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0729010745

ASOCIATIA SINZIENE ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0729010745

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ TEIUȘ

DE NIROS TRADE INTERNATIONAL ENTREPRISE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0724452587

SC VI TINDALA JUNIOR SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0743900143

SC VI TINDALA JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0743900143