Premierul Florin Cîțu despre un posibil stimul cu bani pentru tinerii căsătoriți, în vederea creșterii natalității: „Trebuie să vedem costul de oportunitate”

Florin Cîțu, premierul României, a discutat în cadrul unei emisiuni TV referitor la strategia de a acorda bani cuplurilor tinere pentru a face copii și a rezolva problema natalității scăzute, explicând că „trebuie să vedem costul de oportunitate”.

„Este nevoie de o reforma a intregului sistem de pensii, avem si o problema demografica, in 15 ani de zile cei care vor lucra nu vor mai putea sa plateasca pensiilor celor care ies la pensie, printre care si eu, si trebuie sa ne gandim de azi la aceasta problema, printre care sa ne gandim si la problema natalitatii. Acum incepem discutiile, nu pot sa va zic solutiile. In Anglia o astfel de reforma a durat 2 ani, in Noua Zeelanda a durat vrei 16 luni”, a spus premierul.

„In Ungaria a durat putin”, i-a spus realizatorul, „familiile tinere sunt incurajate cu bani”.

„Bine, sa stiti ca aceste solutii sunt pe termen scurt”, a replicat Florin Cîțu.

‘Dar crește natalitatea”, a continuat realizatorul.

„Da, da trebuie sa vedem costul de oportunitate”, a zis premierul.

Sursa: stiripesurse.ro