Pregătiri pentru începerea școlii la Teiuș: Locuri de joacă special amenajate pentru respectarea normelor de siguranță în pandemie la grădinița „Prietenia”

Începerea școlii aduce noi provocări pentru școlile din România, datorită măsurilor de protecție si noilor protocoale specializate, impuse de către Stat, pentru protecția copiilor si desfășurarea activităților în siguranță, cât si pentru evitarea infecției cu noul Covid-19. La Teiuș, primăria împreună cu administrația locală a a asigurat condițiile pentru începerea noului an școlar în siguranță, pentru protecția copiiilor din cadrul grădiniței „Prietenia” .

” Luna septembrie este luna pregatirilor, pentru toți părinții, se apropie începutul școlii. Chiar dacă acest an este unul extrem de complicat, dat fiind situația pandemică in care ne aflam, școala și administrația locala din Teius depun eforturi pentru începerea in condiții de siguranța, a școlii.

In curtea grădiniței Prietenia amenajam locul de joaca pentru micuții care se vor destinde in timpul șederii lor, supravegheați de doamnele educatoare.” Au scris pe facebook reprezentanții primăriei Teiuș.