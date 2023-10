Pregătiri pentru iarnă în Alba: Planul de prevenire și combatere a înzăpezirii drumurilor, pe masa consilierilor județeni

ANGAJĂRI la STAT 2023: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 29 octombrie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 22 octombrie și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Universitatea „ 1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant de muncitor calificat tr. I – bucătar

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– Studii medii ( minim 10 clase );

– Detinerea unui certificat de calificare în meseria de bucătar;

– Minim 4 ani vechime în muncă;

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – 13.11.2023 Direcția General Administrativă.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei practice a concursului – 20.11.2023, începând cu ora 1000, Direcția General Administrativă.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – 23.11.2023, începând cu ora 1000 , Direcția General Administrativă.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, 27.11.2023 prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, telefon 0258806276, Direcția General Administrativă, corp D, parter – Biroul Personal Salarizare.

*Școala Gimnazială Blandiana, cu sediul în comuna Blandiana, str. Principală nr. 204A, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Șofer microbuz școlar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: .4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor întreținere

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: .4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare celor 2 functii sunt:

• Studii: medii

• Vechimea în muncă: nu se solicită.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 27.10.2023

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Blandiana, cu sediul în comuna Blandiana, str. Principală, nr. 204A, jud. Alba 10.11.2023, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 14.11.2023, ora 10.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 15.11.2023, ora 10.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 16.11.2023, ora 10.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.11.2023, ora 10.00

7. Susţinerea probei scrise 20.11.2023, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 20.11.2023, ora 13.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 20.11.2023, ora 14.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.11.2023, ora 16.00

11. Susţinerea interviului 21.11.2023, ora 10.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 21.11.2023, ora 13.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 21.11.2023, ora 14.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 21.11.2023, ora 15.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 21.11.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: URSU BIANCA- MARIA -funcția director, având numărul de telefon 0751.033.591.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ, JUDEȚUL ALBA – 1 (un) post de medic specialist confirmat în specialitatea geriatrie și gerontologie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată pentru secția medicină internă.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

-Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de confirmare medic specialist în specialitatea geriatrie și gerontologie;

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 17.11.2023 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 21.11.2023

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 21.11.2023 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 22.11.2023 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 23.11.2023 Ora 15,00

Data probei scrise 06.12.2023 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 06.12.2023 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 07.12.2023 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 08.12.2023 Ora 15,00

Data probei clinice/practice 11.12.2023 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 11.12.2023 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 12.12.2023 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 13.12.2023 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 14.12.2023 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro

*Unitatea Militară 02401 Alba Iulia din Ministerul Apărării Naţionale cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 25, jud. Alba organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 1 (unu) post vacant de personal civil contractual, conform H.G. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuție;

2. Denumirea postului: Muncitor calificat III/ Grupa deservire/ Pluton Deservire, pe perioadă nedeterminată la Unitatea Militară 02401 Alba Iulia;

3. Scopul principal al postului: cizmar;

4. Număr de posturi: 1

Principalele cerinţe ale postului sunt:

– reparații pantofi, ghete și bocanci elevi;

– reparații alte articole din piele din dotarea unității.

Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post :

• certificat de calificare cizmar/ confecționer încălțăminte, vechimea în specialitatea calificării (cizmar) – minim 3 ani și 6 luni;

• nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;

• stare de sănătate – apt medical și psihologic (psihologia muncii);

• păstrarea confidențialității datelor și informațiilor cu caracter militar;

• capacitate de comunicare și relaționare;

• rezistența la efort psihic, capacitate de concentrare;

• loialitate față de instituția militară, conduită morală și profesională.

Calendarul de desfășurare a concursului:

1. Depunerea dosarelor de concurs: 30.10.2023, ora 08.00 – 10.11.2023, ora 15.00;

2. Selecţia dosarelor de concurs: 13.11.2023, între orele 08:00 – 10.00;

3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: 13.11.2023, ora 12:00, la sediul U.M. 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;

4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 14.11.2023, între orele 07:30 – 10.30, la sediul U.M 02401 Alba Iulia;

5. Afişarea rezultatelor contestaţiilor la selecţia dosarelor: 15.11.2023, ora 15:00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;

6. Proba practică: 20.11.2023, între orele 11:00 – 12:30, la sediul U.M 02401 Alba Iulia;

7. Afişarea rezultatelor probei practice: 20.11.2023, ora 15:00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;

8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei practice: 21.11.2023, între orele 07:30 – 10.00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia;

9. Afișarea rezultatului contestaţiilor la proba practică: 22.11.2023, ora 15.00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;

10. Interviul: 23.11.2023, începând cu ora 11:00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia;

11. Afişarea rezultatelor la interviu: 23.11.2023, până la ora 15:30, la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;

12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatelor interviului: 24.11.2023, între orele 08:00 – 10:00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia;

13. Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu: 27.11.2023, ora 15.30, la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet;

14. Afișarea rezultatelor finale: 28.11.2023, ora 15:00, la sediul U.M 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: U.M. 02401 B-dul Revoluţiei nr. 25, localitatea Alba Iulia, persoană de contact: secretar comisie concurs, telefon 0258.834009 int.123.

*Universitatea „ 1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată ( înlocuire titular post), cu normă întreagă, a postului vacant de muncitor calificat tr. III – ospătar

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– Studii medii ( minim 10 clase );

– Detinerea unui certificat de calificare în meseria de ospătar / adeverintă de absolvire ;

– Minim 1 an vechime în muncă ;

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – 06.11.2023, începând cu ora 1000, Direcția General Administrativă.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei practice a concursului – 14.11.2023, începând cu ora 1200, Direcția General Administrativă.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – 17.11.2023, începând cu ora 1300, Direcția General Administrativă.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, 22.11.2023 prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, telefon 0258 806276, Direcția General Administrativă, corp D, parter – Biroul Personal Salarizare.

*Universitatea „ 1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant de muncitor calificat tr. I – fochist COR 818207

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– studii medii ( minim 10 clase );

– deținerea autorizației ISCIR pentru cazane de apă caldă de joasă presiune, în termen de valabilitate; talon de autorizare ISCIR cu vize anuale, valabil pentru anul 2023;

– minim 4 ani vechime în muncă în meseria de fochist dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul anunț ;

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – 13.11.2023, începând cu ora 1000, Direcția General Administrativă.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului – 21.11.2023, începând cu ora 900, Direcția General Administrativă.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – 24.11.2023, începând cu ora 1200, Direcția General Administrativă.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, în data de 28.11.2023, prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, telefon 0258806276, Direcția General Administrativă, corp D, parter – Biroul Personal Salarizare.

*MUNICIPIUL SEBEȘ cu sediul în Sebeș, str. Piața Primăriei, nr.1, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de :

1 post – Arhivar la Biroul Contencios Juridic, Administrație, Transparență Decizională și Arhivă- aparatul de specialitate al primarului Municipiului Sebeș

Concursul se va desfășura astfel:

– 10.11.2023, ora 09:30 Parcul Arini, NR. 1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeș) – proba scrisă,

– data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

Pentru 1 post – Arhivar la Biroul Contencios Juridic, Administrație, Transparență Decizională și Arhivă – aparatul de specialitate al primarului Municipiului Sebeș

– Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile specifice prevăzute de art.542 alin.1 lit a)-g) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

– Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat,

-vechime în muncă – minim 2 ani,

-cunoștințe de operare PC – Excel, Word dovedite cu documente corespunzătoare.

*Școala Gimnazială ”Ioan de Hunedoara” Sântimbru (BENEFICIAR) anunță demararea procedurii de selecție a 2 experti, în afara organigramei, pentru implementarea proiectului cu titlul ” ”Împreună vom reuși!” F-PNRS-1-2022-2877:

-1 cadru didactic de matematică – 2 zile pe săptămână, pe perioada cursurilor şcolare, pe parcursul celor 3 ani de proiect;

-1 cadru didactic limba și literatura română -2 zile pe săptămână, pe perioada cursurilor şcolare, pe parcursul celor 3 ani de proiect.

CONDIȚII GENERALE expert:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:

Perioada Activitatea

25.10.2023-01.11.2023, ora 16:00 Depunerea dosarelor

01.11.2023 Evaluarea administrativă a dosarelor depuse

01.11.2023 Afișarea rezultatelor în urma evaluării administrative

02.11.2023: 08:00-16:00 Depunere contestații evaluare dosare

03.11.2023 Solutionare contestații evaluare dosare

03.11.2023 Afișare rezultate soluționare contestații

08.11.2023, ora 14:00 Proba scrisă

08.11.2023 Afișare rezultate proba scrisă

09.11.2023 08:00-16:00 Formulare contestații proba scrisă

10.11.2023 Soluționare contestații proba scrisă

10.11.2023, ora: 16:00 Afișare rezultate contestații proba scrisă

13.11.2023, ora 12:00 Proba interviu

13.11.2023, ora 16:00 Afișare rezultate proba interviu

14.11.2023 08:00-16:00 Formulare contestații proba interviu

14.11.2023 Soluționare contestații

15.11.2023 ora 14:00 Afișare rezultate contestații

15.11.2023 ora 14.00 Afișare rezultate finale

*LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA”, ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA – îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: generale atestate prin, medii atestate cu diploma de bacalaureat;

2. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare eficientă, calități organizatorice, abilități de munca în echipă;

3. Vechime: nu se solicita.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 08.11.2023, ora 14:00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 10.11.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 16.11.2023, ora 9.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 16.11.2023, ora 13:00

– proba practică în data de 17.11.2023, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 17.11.2023, ora 14.00

– proba interviu în data de 20.11.2023 , ora 10.00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 20.11.2023 , ora 13.00

– afişarea rezultatelor finale: 21.11.2023, ora 12:00.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: proba scrisa

– se pot depune contestaţii până în data de: 17.11.2023, ora 9:00, la sediul instituţiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 17.11.2023, ora 10:00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, cu sediul în Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, compartimentul Secretariat, tel. 0258816065, persoana de contact Avram Ana, email: [email protected].

*SCOALA GIMNAZIALA ”IOSIF PERVAIN” CUGIR – Post îngrijitoare, norma intreaga, perioada nedeterminata; Condiţii specifice pentru participare la concurs – post îngrijitor:

1. nivel studii: minim studii generale ( 8 clase);

2. vechime în muncă/specialitate: nu se solicită

3.cunoştinţe privind normele generale de protecţie şi securitate în muncă;

4.abilităţi de relaţionare, comunicare şi muncă în echipă.

Concursul constă în parcurgerea a patru etape, astfel:

a) selecţia dosarelor: 9 noiembrie 2023, ora 9.00

b) proba scrisă: 16 noiembrie 2023, ora 9.00

b) proba practică: 20 noiembrie 2023, ora 12,00

c) interviul: 22 noiembrie 2023, ora 10,00

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Iosif Pervain” Cugir, telefon 0727.716.999, zilnic între orele 8-12.

*Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de educator muzeal debutant în cadrul Compartimentului Muzeologie al Secției Istorie.

Condiţiile specifice de participare la concursul de educator muzeal debutant sunt:

• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI): Științe umaniste și arte, Ramura de științe (RSI): Istorie, domeniul de licență (DL): Istorie.

• cunoștințe de limba engleză;

• nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;

• disponibilitate la program prelungit, inclusiv sâmbăta, duminica și sărbători legale, datorită specificului instituției muzeale;

• disponibilitate pentru organizarea de manifestări cultural-științifice și expoziții legate de specificul Muzeului.

Lucrarea scrisă va avea loc în data de 15 noiembrie 2023, ora 10:00 la sala de şedinte a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68.

Interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 7 noiembrie 2023, ora 16:00, la Compartimentul Juridic și Resurse umane.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258/813300 sau la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia sau pe pagina www.mnuai.ro la secţiunea anunţuri sau la adresa de e-mail [email protected].

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a postului vacant de referent de specialitate gr. I (S) – COR 243201 din cadrul Centrului de Relatii Internationale al UAB

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– nivel studii : Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023) în profil socio – uman, economic, STEM (Stiinta, Tehnologie, Inginerie si Matematica);

– vechime în specialitate: minim 5 ani vechime în muncă în specialitatea studiilor superioare de lungă durată menționate mai sus;

– alte condiții specifice: cunoașterea limbilor franceză (I) și engleză (II) la nivel avansat.

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – 08.11.2023, începând cu ora 1000, Centrul de Relații Internaționale.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului – 28.11.2023, începând cu ora 1000, Centrul de Relatii Internationale.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – 05.12.2023, începând cu ora 1000, Centrul de Relatii Internationale. Interviul se va desfășura în limba română, franceză și engleză.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, în 08.12.2023, prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs Direcția General Administrativă, corp D, parter – Biroul Personal Salarizare sau la telefon 0258806276.

*COLEGIUL NAȚIONAL ,,LUCIAN BLAGA” LOC. SEBEȘ – Pedagog școlar, 1 post.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: superioare;

2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): mediu;

3. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu elevii;

4. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): aviz psihologic;

5. Vechime: 10 ani în muncă.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor: 06.11.2023, ora 13.00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 08.11.2023, ora 13.00, la sediul instituţiei;

– afişarea rezultate selecție dosare: 09.11.2023, ora 10.00;

– proba scrisă în data de 14.11. 2023, ora 13.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 15.11.2023, ora 10.00;

– proba interviu în data de 17.11.2023 , ora 13.00 , la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 17.11.2023, ora 16.00;

– afişarea rezultatelor finale: 21.11.2023, ora 10.00.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

– depunere contestații selecție dosare: 10.11.2023, în intervalul orar: 10.00-13.00, la sediul instituţiei;

– afișare rezultate contestații selecție dosare: 13.11.2023, ora 13.00;

– depunere contestații probă scrisă: 16.11.2023, în intervalul orar: 10.00-13.00 ;

– afișare rezultate contestații probă scrisă: 16.11.2023, ora 16.00;

– depunere contestații probă interviu: 20.11.2023, în intervalul orar: 10.00-13.00;

– afișare rezultate contestații probă interviu: 20.11.2023, ora 16.00.

Colegiul Național ,,Lucian Blaga” loc. Sebeș, e-mail: [email protected], telefon: 0258731217.

*MUZEUL PALATUL PRINCIPILOR TRANSILVANIEI – 2 referent de specialitate/2 muzeograf/2 educator muzeal. Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției, apulum.ro: Primaria municipiului Alba Iulia,email: [email protected], numarul de telefon: 0745 043 412.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE”, CETATEA DE BALTĂ, JUDEȚUL ALBA – Post contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată- Mediator școlar- 1 post.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 domiciliu stabil în comuna Cetatea de Baltă, jud. Alba -studii medii,

 cunoscător a comunității rrome din comuna Cetatea de Baltă;

 vechime în muncă nu se necesita;

 cunoștințe de utilizare și operare PC;

 abilități de comunicare, aptitudini în luarea de decizii și evaluare a situațiilor de criză

Calendarul de desfășurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” Cetatea de Baltă, până la data de: 03.11.2023 ora 14,30.

• Selecția dosarelor se face în data de 6.11.2023;

-Afișarea rezultatelor: – 06.11.2023 ora 1200 cu rezultatul admis / respins;

– Depunere contestații: 06.11.2023 în intervalul orar 12:00-14:00;

-Afișarea rezultatelor la contestații: 06.11.2023 ora15:00 ;

Se pot prezenta la următoarea etapă, numai candidații declarați admiși la proba precedentă;

• Proba scrisa: 10.11.2023 ora 12.00;

-Afișarea rezultatelor la proba scrisa : 10.11.2023 ora 1400;

– Depunere contestații proba scrisa : 10.11.2023 în intervalul orar 14:00-16:00;

-Afișarea rezultatelor la contestații proba scrisa : 13.11.2023 ora 12:00 ;

Sunt declarați admiși la proba scrisa, candidații care au obținut minimum 60 de puncte din maxim 100 de puncte;

• Proba interviu: 13.11. 2023 începând cu ora 12.30 (test oral)

-Afișarea rezultatelor la interviu:- 13.11.2023 ora 14:00;

– Depunere contestații la proba interviu:- 13.11.2023 în intervalul orar 14:00-16:00;

-Afișarea rezultatelor la contestații proba interviu:- 14.11.2023 ora 12:00 ;

Sunt declarați admiși la proba interviu, candidații care au obținut minimum 60 de puncte din maxim 100 puncte;

Afișarea rezultatelor finale se face în data de 14.11.2023 ora 1500 la sediul Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” Cetatea de Baltă prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat cu mențiunea ,, Admis „sau ,, Respins.“ ;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și la sediul instituției angajatoare date contact instituție Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare,, Cetatea de Baltă.

Str. Poștei, Nr. 18, Cetatea de Baltă, 517235

Telefon/fax: 0258 886114, [email protected]

www.scoala-gimnaziala-cetatea-de-balta.ro.

*DGASPC, organizează concurs în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post, de natură contractuală, vacant la:

1. Compartimentul Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

– 1 post de medic -preşedinte Comisie, normă întreagă, pe durată nedeteminată;

Durata timpului de lucru este de 8h pe zi, 40 ore pe săptămână.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;

– Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România;

– Aviz de exercitare a profesiei de medic, vizat pe anul în curs, din care să rezulte specialitatea: expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă, medicină de familie sau medic de medicină generală, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical.

Data publicarii 20.10.2023

Depunere dosare 20.10.2023-02.11.2023

Proba scrisa 10.11.2023

Interviu 16.11.2023

Anunțul este postat pe site-ul D.G.A.S.P.C. Alba – www.protectiasocialaalba.ro și afișat la sediul D.G.A.S.P.C Alba din municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1989, nr. 68, în data de 20.10.2023.

*Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a postului vacant de informatician gr. III (SSD) COR 251901 din cadrul Biroului IT

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– nivel studii : superioare de scurtă durată ( diplomă de licență pentru candidații care au absolvit Ciclul I Bologna sau diplomă echivalentă în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna);

– specialitate studii: licențiat în informatică;

– vechime în specialitate: minim 1 an

– cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj

1. Selecţia dosarelor de înscriere – 06.11.2023, începând cu ora 1000, Direcția General Administrativă.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului – 14.11.2023, începând cu ora 900, Direcția General Administrativă.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – 17.11.2023, începând cu ora 1100, Direcția General Administrativă.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, în 22.11.2023, prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs – Biroul Personal Salarizare , corp D – parter sau la telefon 0258806276.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a postului vacant de informatician gr. II (S) COR 251901 din cadrul Biroului IT

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– nivel studii : Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023);

– specialitate studii: informatică;

– vechime în specialitate: minim 3 ani

– cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj

1. Selecţia dosarelor de înscriere: 06.11.2023, începând cu ora 1000, Direcția General Administrativă.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului: 14.11.2023, începând cu ora 900, Direcția General Administrativă.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului: 17.11.2023, începând cu ora 900, Direcția General Administrativă.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, în 22.11.2023, prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs – Biroul Personal Salarizare , corp D – parter sau la telefon 0258806276.

*MUZEUL PALATUL PRINCIPILOR TRANSILVANIEI – sef serviciu-1/ economist-1/ muncitor calificat-electrician-1.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției, apulum.ro: Primaria municipiului Alba Iulia,email: [email protected], numarul de telefon: 0745 043 412.

*Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir cu sediul în Cugir, str. Aleea Constructorului nr. 1, judetul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: îngrijitoare (la Școala Gimnazială Ioan Mihu Vinerea – învățământ primar), post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post (½ normă)

Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie, tel: 0723396794, persoană de contact Badea Liliana Nicoleta, email: [email protected].

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 06.11.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: medii

2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se cere

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora

-data publicarii anuntului 20 octombrie 2023

-data limita de depunere a dosarelor 6 noiembrie 2023 15.00

-selectia dosarelor 7 noiembrie 2023 12.00

-afisarea selectiei dosarelor 7 noiembrie 2023 13.00

-termen limita contestații ref la selectia dosarelor 8 noiembrie 2023 13.00

-afișarea rezultatelor la contestații 8 noiembrie 2023 15.00

-proba scrisa 13 noiembrie 2023 10.00

-afișarea rezultatelor la proba scrisă 13 noiembrie 2023 13.00

-termen limită contestații la proba scrisă 13 noiembrie 2023 14.00

-afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 13 noiembrie 2023 15.00

-interviul 14 noiembrie 2023 10.00

-afișarea rezultatelor la proba de interviu 14 noiembrie 2023 13.00

-termen limită contestații la proba de interviu 14 noiembrie 2023 14.00

-afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 14 noiembrie 2023 15.00

-afisare REZULTAT FINAL 14 noiembrie 2023 15.00.

*Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, anunţă concurs în data de 09.11.2023 ora 10:00 proba scrisă şi interviu in data de 14.11.2023 ora 10:00, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) din HG nr. 1336/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul instituţiei din Piaţa 1848 nr. 16, în vederea ocupării postului vacant, funcţie contractuala de execuţie, după cum urmează: 1 (un) post expert, gradul II, norma intreaga, studii S, Birou Integrare Europeana, UAT mun. Blaj, perioadă nedeterminată, cu durata normala a timpului de munca, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Condiţii de participare la concurs a candidaţilor: în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) şi (2) din Lege- Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modif şi compl. ulterioare, a H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) Conditii generale

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

b) Conditii specifice (să îndeplinească cerinţele prevăzute in fişa postului)

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, in domeniul fundamental stiinte ingineresti, sau in domeniul fundamental stiinte sociale, in ramurile de stiinta: stiinte juridice, stiinte administrative sau stiinte economice.

– vechime in specialitatea studiilor minimum 1(un) an.

Dosarele de concurs se depun la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, din cadrul instituţiei, până la data de 01.11.2023 (inclusiv) Relaţii suplimentare: tel: 0766-396539, fax:0258-710014, e-mail: [email protected], Sărătean Manuela, inspector superior, C. RU, UAT municipiul Blaj.

CALENDAR CONCURS

– afisare rezultat proba scrisa: 09.11.2023, ora 15:00

– termen de contestatie proba scrisa: 10.11.2023 ora 15:00

– afisare rezultat contestatie: 13.11.2023 ora 15:00

– Interviu : 14.11.2023 ora 10:00

– afisare rezultat interviu : 14.11.2023 ora 14:00

– termen contestatie interviu: 15.11.2023 ora 14:00

– afisare rezultat termen contestatie interviu : 16.11.2023 ora 14:00

– validare rezultate finale: 17.11.2023 ora 15:00

*CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA organizează CONCURS de recrutare în data de 08 noiembrie 2023 pentru ocuparea următoarelor posturi, funcţii contractuale de execuţie:

Un post de REFERENT DE SPECIALITATE, gradul IA, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ– Cod COR 242204

Condiţii specifice de participare:

 studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de știință (RSI): Științe economice, Ştiinţe administrative-Administraţie publică

 curs cadru tehnic în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (PSI), absolvit cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, de Ministerul Educației Naționale si de Autoritatea Nationala pentru Calificari, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite (curs avizat de IGSU) sau adeverinţă din care să rezulte înscrierea la curs de cadru tehnic în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (PSI)

 vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 7 ani;

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Un post de MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN, treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ – Cod COR 741307

Condiţii specifice de participare:

 studii medii sau generale

 diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de electrician

 vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani;

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Un post de MUNCITOR CALIFICAT- INSTALATOR, treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ – Cod COR 712612

Condiţii specifice de participare:

 studii medii sau generale

 diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de instalator

 vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani;

Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Concursul se va desfăşura după următorul calendar:

– 01 noiembrie 2023, inclusiv, ora 15:00- termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs

– 08 noiembrie 2023, ora 10:00- proba scrisă

– 14 noiembrie 2023, ora 10:00- proba interviului

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia de la secretarul comisiei de concurs, doamna Loredana Bogdan, Consilier juridic, tel. 0258834315.

*Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu”, cu sediul în municipiul Sebeș, B-dul Lucian Blaga nr.76, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Bucătar calificat

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor calificat

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor bucătar calificat și îngrjitor calificat sunt:

Studii: medii

Vechimea în muncă: 5 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BUCĂTAR CALIFICAT ȘI ÎNGRIJITOR CALIFICAT CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI,B-DUL LUCIAN BLAGA,NR.76,SEBEȘ.

1. Publicarea anunțului 18.10.2023

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu”, cu sediul în municipiul Sebeș, B-dul Lucian Blaga nr.76, judeţul Alba, până la data de: 01.11.2023, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.11.2023, ora 15.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.11.2023, ora 12.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 07.11.2023, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 08.11.2023, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise 09.11.2023, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 10.11.2023, ora 10.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 13.11.2023, ora 10.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.11.2023, ora 10.00

11. Susţinerea interviului 15.11.2023, ora 13.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 16.11.2023, ora 10.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 17.11.2023, ora 10.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.11.2023, ora 10.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 20.11.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: lpss.ro persoană de contact: Dăncilă Adrian Alexandru, funcția director, având numărul de telefon 0745.308.857.

*DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ALBA – Un post medic șef laborator- medic primar medicină de laborator (S), (personal contractual) 1 norma – in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sănătate publică din structura Direcției de Sănătate Publică Alba, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Durata timpului de lucru: 7 ore/zi, 35 ore/săptămână.

Conditii specifice:

– Diplomă de licență in medicină

– Certificat de medic specialist medicina de laborator

– dovada absolvirii unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, sau, după caz, dovada că sunt medici specialişti sau primari în specialitatea sănătate publică şi management sau că au absolvit un masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată.

Calendarul desfășurării concursului/examenului

Nr.crt. Etapa concurs Data/Perioada Ora

1 Depunerea dosarelor de inscriere la concurs la Directia de Sănătate Publică Alba, b-dul Revolutiei 1989, nr.23, AlbaIulia 18.10.2023-31.10.2023 Luni-Joi: 8,30-15,00

Vineri:

8,30-13,00

2 Selecția dosarelor de concurs. Stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice 01.11.2023

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 01.11.2023

Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de inscriere 02.11.2023

Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 03.11.2023

3 Desfășurarea probei scrise 16.11.2023 Ora 10.00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 16.11.2023

Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 17.11.2023

Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba scrisă 20.11.2023

4 Desfasurarea probei practice 21.11.2023

Afișarea rezultatelor la proba practică 21.11.2023

Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei practice 22.11.2023

Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba practică 23.11.2023

5 Afișarea rezultatelor concursului 23.11.2023

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA

B-DUL REVOLUTIEI NR.23 ALBA IULIA

tel. 0258835244

*SPITALUL ORASENESC CUGIR, JUDEȚUL ALBA – muncitor calificat (instalator) , post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: studii medii cu diploma de bacalaureat;

2. Perfecționări (specializări): diploma de calificare in meseria de instalator;

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): mediu

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu;

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Meticulos, organizat, dexteritate manuala, rezistenta la stres;

6. Vechime: nu se solicita.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):31.10.2023, ora 14,00 la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 02.11.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 17.11.2023, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 20.11.2023, ora 14,00

– proba practică în data de 23.11.2023, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 23.11.2023 ora 14,00

– proba interviu în data de 28.11.2023 , ora 12.00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 28.11.2023 ora 14,00

– afişarea rezultatelor finale: 30.11.2023

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

– se pot depune contestaţii până în data de: 29.11.2023, ora 14,00 la sediul instituţiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 30.11.2023, ora 14,00 la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Orasenesc Cugir cu sediul în Cugir strada N Balcescu nr. 5 județul Alba, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected].

*GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 ALBA IULIA – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8 din Alba Iulia, Judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor copii,(la structura GPP PÂCLIȘA) vacant de: 1 normă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o Nivelul studiilor: studii medii.

o Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

o Curs de igienă efectuat valabil

o Abilități de lucru în echipă

o Răspunde de inventarul încredințat

o Disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi

o Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere

o Condiții vechime: experiența pe un post similar constituie avantaj

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o 06.11.2023 – 17.11. 2023: perioada de depunere a dosarelor, interval orar: 8-15

o 20.11.2023: verificarea și selecția dosarelor, interval orar: 09:00- 13:00

o 20.11.2023: Afișare selecție dosare, ora 14:00

o 21.11.2023: Depunerea contestați selecție dosare, interval orar: 09:00 – 12:00

o 21.05.2023: Soluționare contestații, interval orar: 12:00 – 14:00

o 21.05.2023: Afișare rezultate dosare validate, ora 15:00

o 22.11.2023: – susținerea probei scrise ora 09:00

o 22.11.2023: – Afișare rezultate probă scrisă, ora 12:00

o 22.11.2023: – Depunere contestații probă scrisă, interval orar :12:00-15:00

o 23.11.2023: Afișare rezultate contestații probă scrisă: ora 12:00

o 24.11.2023: Proba practică, ora 09:00

o 24.11.2023: Interviu, ora 11:00

o 24.11.2023: Afișarea rezultatelor finale, ora 13:00

o 24.11.2023: Depunerea contestații, interval orar: 13:00- 15:00

o 24.11.2023: Afișarea rezultatelor finale, după contestații: ora 16:00

Grădinița cu program prelungit nr.8 Alba Iulia/structura GPP NR.9 Alba Iulia

Str. Vasile Goldiș nr.7, telefon 0258835031

*Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, cu sediul în comuna Bistra, str. Petru Pavel Aron nr. 6, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: muncitor calificat I

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Gimnazială ,,Nicodim Ganea” Bistra

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

– Studii medii și calificare în domeniile: tâmplar, parchetar, zugrav, vopsitor, dulgher, ipsosar, tapetar;

– Deținerea autorizației de fochist eliberată de către ISCIR;

– Domiciliul în localitatea în care se află instituția;

– Abilități pentru munca în echipă;

– Disponibilitate la program flexibil;

– Vechimea în muncă: 10 ani.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 16.10.2023

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială ”Nicodim Ganea” Bistra, cu sediul în comuna Bistra, str. Petru Pavel Aron nr. 6, județul Alba, până la data de: 30.10.2023, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 01.11.2023, ora 15.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 02.11.2023, ora 12.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 02.11.2023, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.11.2023, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise 07.11.2023, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 07.11.2023, ora 14.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 08.11.2023, ora 10.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 08.11.2023, ora 14.00

11. Susţinerea probei practice 09.11.2023, ora 10.00

12. Afişarea rezultatului probei practice 09.11.2023, ora 14.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 10.11.2023, ora 10.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.11.2023, ora 14.00

15. Susţinerea interviului 13.11.2023, ora 10.00

16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 13.11.2023, ora 14.00

17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 14.11.2023, ora 10.00

18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.11.2023, ora 14.00

19. Afişarea rezultatului final al concursului 14.11.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: facebook.com/norkisana, persoană de contact:Macarie Mariana, funcția secretar, având numărul de telefon 0748558128.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ – 1 (un) post de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată pentru

Cabinetul de pediatrie din Ambulatoriu integrat.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de confirmare medic specialist în specialitatea pediatrie;

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unității, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist pediatru:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 02.10.2023

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 31.10.2023 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 01.11.2023

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 01.11.2023 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 02.11.2023 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 03.11.2023 Ora 15,00

Data probei scrise 06.11.2023 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 06.11.2023 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 07.11.2023 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 08.11.2023 Ora 15,00

Data probei clinice/practice 09.11.2023 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 09.11.2023 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 10.11.2023 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 13.11.2023 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 14.11.2023 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro.