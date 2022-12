Povești horror din Ceahlău, în vremurile trecute. Romancierul Alenxandre Dumas, inspirat de locurile acestea

Amintirea sărbătorilor de iarnă de altădată, cu iernile lungi și ninsori abundente, este un prilej de a readuce la viață acea magie a sărbătorilor pe care fiecare generație a perceput-o altfel – ghidușii în curtea casei, colinde la Palat, liniștea adusă de colindători în pragul casei, Nașterea Domnului serbată departe de familie.

Ion Creangă, unul dintre cei mai mari artiști ai literaturii noastre, a recreat în „Amintiri din copilărie“ un trecut la care ne întoarcem cu nostalgie. În stilul inconfundabil, Creangă prezintă cititorului ghidușiile pe care le făcea în perioada Sărbătorilor de iarnă: „La Crăciun, când tăia tata porcul, și-l pârlea, și-l opărea, și-l învălea iute cu paie de-l înădușea ca să se poată rade mai frumos, eu încălecam pe porc de-asupra paielor și făceam un chef de mii de lei, știind că mie are să-mi deie coada porcului s-o frig și beșica s-o umplu cu grăunțe, s-o umflu și s-o zurăiesc după ce s-o usca; ș-apoi vai de urechile mamei până ce nu mi-o spărgea de cap“.

Masa de Crăciun era bogată, cu tot felul de mâncăruri pregătite în casă, „costițele de porc afumate, chiște și buft umplut, trandafiri usturoieți și slănină de cea subțire, făcute de casă, tăiete la un loc, fripte bine în tigaie și cu mămăliguță caldă, se duc unse pe gât“.

„Un măr, un pumn de nuci și o băncuță“

Cella Delavrancea povestește, într-o manieră savurosă și plină de haz, despre Sărbătorile de iarnă din copilărie. Avea 11 ani și foarte mult și-ar fi dorit să meargă la colindat, dar refuzul mamei era categoric. Împăcată cu situația, Cella Delavrancea rămânea lângă darurile pe care le oferea colindătorilor.

„Mama pregătise în vestibul un coș mare cu mere, altul cu nuci, și o farfurie adâncă plină cu băncuțe de 50 de bani strălucind ca niște peștișori. Sunau la ușă șiruri de băieței strigând răgușit «ne dați ori nu ne dați?». Eu mă repezeam să le deschid, și dădeam fiecăruia un măr, un pumn de nuci și o băncuță. Prin gestul acesta mă identificam cu ei. Mulțumirile lor gingașe erau pentru mine ca o adeziune acceptată la colectivul lor, și o putere lăuntrică mi se infiltra în tot corpul. […]

Spre seară nu rămăseseră decât câteva mere mici; coșul se golise vertiginos. Iar au strigat, iar am deschis ușa. Erau vreo șase mai mărunței. Când le-am pus în palmă ce li se cuvenea, unul mai îndrăzneț mi-a spus cu ciudă în glas: «Numai atât ne dai, țațo?» și au plecat iute. Îndată, m-am simțit exclusă, alungată de contemporanii mei, devenisem o individă, iar termenul de «țață» îmi ofensa vârsta, aducându-mi aminte de mătușile mamei, «țața Profira, țața Lența», de la care primeam totdeauna observații ironice“.

„Amintirea unei ierni liniștite cu zăpadă“

Dinu Lipatti nu începuse să vorbească, dar era atras de toate jucăriile care scoteau un sunet. Ana Lipatti, mama celebrului muzician, dezvăluie în „Amintirile unei mamei îndurerate“ că „La primul Crăciun – decembrie 1917 – împlinise nouă luni. Împodobisem un brad, pregătisem cadouri pentru toată lumea, iar soțul meu instalase pe masa cea mare din sufragerie un trenuleț electric cu un mecanism foarte bine pus la punct și cu opriri pe traseu. Când se apropia de gară, trenulețul șuiera prelung. La auzul primului șuierat, Dinu a scos un chiot de bucurie și abia am mai putut să-l luăm de acolo ca să-l ducem la culcare“.

Crăciunul va marca pentru Dinu Lipatti și alte momente importante, de exemplu, în iarna anului 1934, chiar în Ajunul Crăciunului, Dinu Lipatti interpretează Concertul în mi bemol de Liszt, publicul este înduioșat, iar profesorul Alfred Cortot notează execuția elevului drept „remarcabilă“. Trei ani mai târziu colinda „Florile dalbe“ devine sursa de inspirație pentru lucrarea „Nocturna în la minor pe o temă moldovenească“ (1937).

Această colindă a fost publicată în volumul „Poezii poporale“ (1862) culese de Vasile Alecsandri și se cântă în Ajunul Crăciunului. Dinu Lipatti o ascultă prima dată, în anul 1937, interpretată la pian de Miron Șoarec, într-o vară în care cei doi prieteni vor să rememoreze clipe din copilărie. Impresionat de renumita colindă, Lipatti va compune, în noiembrie 1937, „Nocturna în la minor pe o temă moldovenească“.

Manuscrisul îi va fi trimis prietenului său, într-o mapă, chiar în preajma Crăciunului din acel an. Despre această operă, Miron Șoarec vorbește în lucrarea „Prietenul meu, Dinu Lipatti“: „Este o piesă deosebit de frumoasă, plină de delicatețe și lirism. După ce dezvoltă tema colindului, o reia la mâna stângă cu un acompaniament suav la dreapta, imitând clopoței care amintesc de o iarnă liniștită cu zăpadă, în preajma Crăciunului“.

Sursa: adevarul.ro

FOTO: Getty Images