Povestea unei antreprenoare de succes din Alba: Cum să-ți croiești propriul succes în fashion

Cugireanca Georgeta Furdui, frumoasă și inventivă, conduce la Sebeș Grupul ”Mavaro Bags”, firmă în cadrul căreia se creează genți și alte produse din piele naturală, pentru femei și bărbați.

De ce la Sebeș și nu la Cugir? Știm deja că Sebeșul are o îndelungată tradiție în arta marochinăriei. Acolo își are sediul Grupul ”Mavaro Bags”, creată în 2012, și care are acum peste 80 de angajați. Georgeta a văzut lumina zilei la Cugir, în familia lui Ștefan și Georgeta Furdui, la 22 decembrie 1980.

Bucuriile copilăriei le-a trăit frumos, alături de sora sa, Gabriela. Studiile le-a făcut la Cugir și a făcut parte din prima generație de elevi de gimnaziu de la Colegiul Național ”David Prodan” Cugir. A continuat studiile liceale la profilul matematică-fizică, la aceeași instituție de prestigiu. A urmat instruirea la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Secția ”Asistență managerială și secretariat”.

De multe ori însă, planurile pentru viitoarea carieră sunt unele, cele ale destinului sunt altele. Georgeta visa, atunci când era copil, să fie medic, dar când a terminat studiile superioare a ajuns în lumea afacerilor imobiliare și a asigurărilor, unde a activat timp de 7 ani. Meandrele existenței noastre sunt nebănuite și nu de puține ori ne îndreptăm pașii spre activități și domenii la care nu visam vreodată.

Destinul a călăuzit-o spre antreprenoriat, în domeniul modei. Georgeta Furdui ne explică: ”Mavaro Bags este o afacere de familie. Soțul meu, Valter Marcheselli, împreună cu tatăl lui, Rocco Marcheselli, au dat startul acestei frumoase afaceri cu o istorie impresionantă. Eu am creat numele acestui brand și am început să mă implic foarte mult pe partea de design. Am avut o pasiune pentru nou și creativitate încă din copilărie. Întotdeauna îmi cumpăram reviste de modă ca să fiu la curent cu tot ceea ce este nou, legat de fashion.

Îmi plac provocările, îmi place să mă joc cu culorile, să schimb, să modific geanta până o aduc la stadiul de produs finit practic, comod, util și foarte plăcut pentru clienții noștri. Grupul Mavaro, care este a doua mea familie, m-a ajutat enorm să-mi pun în practică ideile, îi ador pe toți din această afacere. În spatele unui produs Mavaro se ascunde multă muncă, seriozitate, efort fizic foarte mare, dar și foarte multă pasiune, iar rezultatele sunt pe măsură. Orice realizare a brandului Mavaro este rodul pasiunii care ne face să ne simțim vii, strălucitori, luminoși”.

De altfel, creatorii acestui brand reușesc să imprime creațiilor lor distincție prin format, culoare, utilitate. Găsim la Brandul Mavaro produse din piele naturală purtând numele de: Vanity, Heidi, Lennie, Reba, Flynn, Polly, Dolli, Milona, Charlize, Miki, etc.

”Clienții rămân surprinși să constate că există aici o gamă variată de poșete, rucsacuri sau genți business și pentru bărbați. Poșetele pentru doamne și domnișoare au cele mai variate culori și tonalități: de la alb-fildeș la negru, de la maro-roșcat la bej, de la bleumarin la albastru, sau de la orange la galben. Cele mai atrăgătoare sunt culorile vii, electrizante, care le dau posesoarelor lor un aer solar. Purtând un asemenea accesoriu ai sentimentul real al lejerității, confortului și încântării.

Aceste creații de top au fost prezentate în competițiile de modă de la Istanbul, Paris, Cannes, Londra, Dubai, Bukarest Fashion Week și aceste participări de succes spun totul despre calitatea produselor Mavaro”, ne povestește Georgeta Furdui. Până în anii 1930 majoritatea tipurilor de genți pe care le avem și astăzi fuseseră deja inventate. În perioada Celui De-al Doilea Război Mondial geanta de umăr, care amintea de cea a soldaților, era simplă și rigidă, lipsită de decorațiuni. Anii 1950 au însemnat o revenire la geanta feminină și era promovată de case de modă precum: Hermes, Chanel sau Dior, care dictau exigențele esteticului genților.

Mai târziu, în anii ‘80-’90 a fost o adevărată revoltă împotriva tiparelor. S-au creat sute de modele de genți care nu mai erau purtate doar pentru aspect sau doar pentru utilitate, ci îmbinau cei doi factori. Influențele exotice s-au popularizat, iar persoanele tinere au adoptat stiluri excentrice. Secolul în care trăim este caracterizat de mobilitate și viteză. Pe lângă funcționalitate, gențile din zilele noastre au mai mult ca niciodată un cuvânt important de spus în ceea ce privește stilul și caracteristicile propriei personalități.

Trăim în secolul femeii moderne, care iese din tipare și nu se limitează la a fi doar casnică sau femeie de carieră, ci face orice îi place și o face să se simtă bine. Aspectul genții se modifică alături de rolurile pe care femeile și bărbații și le asumă în societate și în funcție de estetica vremii, dictată de artiștii contemporani și mai ales de noile curente din modă.

Fie că e vorba de femei sau bărbați, tineri sau vârstnici, toți visează să fie fericitul posesor al unui produs marca Chanel, Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent și, de ce nu, Mavaro! Pentru că geanta Mavaro e creația Georgetei Furdui! Implicată total în munca la firmă, Georgeta are totuși și momente de relaxare, când citește, dansează sau joacă tenis de câmp. Prin tot ceea ce face cu pasiune și libertate creativă, Georgeta Furdui evadează dincolo de granițele tradiționale și explorează cu succes noi perspective.

Antreprenoarei Georgeta Furdui i se potrivesc perfect afirmațiile lui Giorgio Armani: ”Universul creativ începe cu esențialitatea sa și indiferent de calea pe care imaginația o ia, se încheie cu puritatea ei.”