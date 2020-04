Povestea doctoriței din Alba care nu a renunțat la conducerea secției de boli infecțioase, deşi a rămas fără un plămân după o operație complicată

Un medic din Alba nu a renunțat la conducerea secției de boli infecțioase din spitalul județean, deşi a rămas fără un plămân după o operație complicată.

La fel ca în ultimele două decenii, a rămas alături de colegii săi și după izbucnirea pandemiei de coronavirus. Şi abia acum câteva zile a hotărât să coordoneze secția de acasă.

Corina Maniu are 57 de ani, iar de 21 de ani lucrează la secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean Alba. Nu a renunţat, chiar dacă a trecut printr-o grea încercare care îi pune viaţa în pericol.

Corina Liana Maniu, medic şef de secţie: “Acum trei ani am fost operată pe plămân, m-am reîntors în secţia de boli infecţioase şi mi-am reluat activitatea. Nu am dat bir cu fugiţii, am ales să lucrez în continuare, nicio clipă nu m-am gândit să renunţ, în schimb m-am gândit să mă adaptez în sensul de a fi protejată.”

Spitalul Judeţean Alba este una dintre unităţile desemnate să preia cazurile de Covid-19.

Sursa: stirileprotv.ro