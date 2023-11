Povestea de succes a aiudeanului Sergiu Pașca – cercetător la Universitatea Stanford din Statele Unite: Descoperirile fundamentale în neuroștiințe l-au transformat într-un lider la nivel global în domeniul său

FOTO| Performanță notabilă pentru George Bursuc, tânărul ciclist moț: Locul 1 în clasamentul general, la Moving Challenge by Fortech, cu peste 10.000 de km pedalați

George Bursuc, tânărul pasionat de ciclism din Țara Moților, a reușit o nouă performanță notabilă în aceste zile și a obținut locul 1 în clasamentul general, la Moving Challenge by Fortech, pe proba de Biking.

Moving Challenge organizat de Fortech, a ajuns anul acesta la a 5-a ediție, fiind și prima ediție în care au fost acceptați și participanți din afară, pe bază de invitație de la angajații companiei.

Competiția a durat 6 luni, între 1 mai si 1 noiembrie 2023 și s-a desfășurat pe 4 probe: mers pe jos, alergat, pedalat și toate 3 combinate.

George s-a axat pe proba de pedalat, fiind pasiunea sa și a reușit să acumuleze pe perioada provocării 10.367 km, clasandu-se pe primul loc în clasamentul general.

„Nu era doar despre kilometri, ci era gândit în așa fel încât să te scoată zilnic din casă. Spre exemplu, dacă pedalai 20 km/zi primeai 40 puncte. După 20 km, primeai 0.5p/km. În concluzie, dacă ratai o zi, cele 40 de puncte acumulate pentru 20 km pedalati cu cel mai ușor punctaj de obținut, îi recuperai în altă zi pedaland 100 km (20 km pentru cele 40 de puncte zilnice și încă 0.5px80km=40 puncte de recuperat).

De asemenea, la fiecare nivel la care ajungeai acumulând puncte, primeai un premiu din partea Fortech: lanternă frontală, tricou, hanorac, pelerină ploaie, boxa portabilă și rucsac de drumeții. Pe lângă acestea, câștigătorii primeau vouchere la Decathlon, astfel: 1.000 lei locul 1, 500 lei locul 2, 400 lei locul 3.

A fost o experiențăcare mi-a plăcut foarte mult, fiind prima provocare care m-a ținut „în priză” pe o perioada atât de lungă și care te premia cu cât ești mai activ. De asemenea, a fost și un bun antrenament pentru restul competițiilor la care am participat, care m-a ajutat să obțin rezultate mult mai bune decât în anii anteriori. Însă, nu aș fi ajuns aici fără sacrificii: trezit devreme, împărțit între facultate, muncă și alte activități, pedalat chiar și până după miezul nopții în unele zile în care nu s-a putut altfel, totul pentru atingerea acestui obiectiv. Din fericire, am avut parte de vreme bună în general și am scăpat fără accidentări. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ferit, având în vedere că în cei 10.000+ km am fost destul de expus traficului și s-ar fi putut întâmplă multe. „Sper cu nerăbdare să fiu invitat și la ediția din anul urmator și îi mulțumesc prietenului meu Gabi pentru oportunitate”, a spus George pentru ziarulunirea.ro.

De asemenea, anul acesta, din ianuarie și până în momentul publicării acestui articol, George a reușit sa acumuleze 13.300 de kilometri pedalați.