Portarul albaiulian Vlad Ignat, din “Giulești” … la Unirea Dej

Goalkeeperul albaiulian Vlad Ignat (22 de ani) a ajuns la Unirea Dej, după un sezon petrecut în “Giulești”, alături de noul Rapid, clubul ce a promovat în eșalonul terț la finele unui campionat în care s-a duelat cu CSA Steaua.

Tot la gruparea dejeană este un alt fost unirist, fundașul Narcis Rus și încearcă să ajungă juniorul cugirean Marian Codrea. “Cei de la Rapid m-au anunțat înainte de cantonament că vor să folosească junior în poartă în Liga a 3-a și că nu se vor baza pe serviciile mele”, a spus portarul lansat în fotbal de Unirea Alba Iulia. “Era deja foarte târziu, majoritatea echipelor își formaseră loturile. Cei de la Dej m-au contactat, aici Primăria a luat echipa, ne-am înțeles și am decis să vin să ajut, să am jocuri în picioare și să mă ajut pe mine”, a spus Vlad. Ignat a mai evoluat în Spania, la Valladolid, apoi s-a întors în țară la Corona Brașov, de unde a trecut la Dinamo II, Metalurgistul Cugir, ACS Berceni, FC Brașov, Șurianu Sebeș sau Metalul Reșița.

Vara trecută era aproape de Performanța Ighiu, dar apoi a fost atras de proiectul renașterii formației din “Giulești”, cu Daniel Niculae, Daniel Pancu și Constantin Schumacher, AS Academia Rapid dominând Liga a IV-a din Capitală. “Am avut oferte din Liga a 2-a dar am preferat să nu părăsesc zona Alba – Cluj decât dacă chiar se merită. Am semnat pe 10 luni, dar sunt perspective mari, datorită meciurilor bune făcute anul trecut în «alb-vișiniu», ca la iarnă sau cel târziu vara viitoare, să plec într-o altă țară, sau la un nivel superior”, a declarat Vlad Ignat, fost coechiper la loturile naționale de juniori cu Valentin Cojocaru (Viitorul Constanța). Unirea Dej va activa în continuare în Liga a 3-a, în Seria a 5-a, unde va fi colegă cu conjudețenele CS Ocna Mureș și Unirea Alba Iulia.