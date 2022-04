Pofta de dulciuri l-a dus la pușcarie: Cum a ajuns un bărbat din Alba la închisoare pentru 20 de ciocolate...

FOTO| Val de ironii pe internet privind standul României la târgul de turism din New York. Reacția Ministerului Turismului referitor la pozele imprimate prinse de perdea

Un val de ironii s-a format, pe rețelele de socializare, în urma unei postări a Consulatului General al României la New York privind participarea țării la Târgul de Turism Travel and Adventure Show.

Standul României încludea o draperie neagră pe care erau prinse, cu clame, fotografii A4 printate color. În imaginea postată de instituţie erau şase reprezentanţi ai ţării care aveau în spate draperia pe care scria mesajul „Explore the Carpathian Garden”.

Fotografia a fost ştersă de pe profilul Consulatului General al României, dar chiar şi aşa, oamenii au reuşit să posteze comentarii, spunând că este o „bătaie de joc” şi o „mizerie”.

Cum s-a prezentat România la târgul de turism

În postarea instituţiei, fotografia era însoţită şi de mesajul: „Manifestarea a constituit spaţiul mult aşteptat pentru a disemina informaţii exclusive, oferte de călătorie şi programe turistice care nu pot fi găsite într-o astfel de prezentare nicăieri altundeva”, au transmis reprezentanţii paginii „Consulate general of Romania in New York”.

Postarea a fost ştearsă de pe pagina Consulatului, dar oamenii au continuat să posteze comentarii la fotografia de profil (cu păpădii) a instituţiei. De asemenea, şi comentariile au fost şterse.

Oamenii au sancţionat promovarea României la târg: „Să vă fie ruşine, vă comportaţi exact ca în anii 90. Inadmisibil să prezinţi România în halul ăla!”, „Vă bateţi joc pe banii noştri”, „Aţi “reprezentat” România în bătaie de joc” – sunt doar câteva dintre mesaje.

Pe subiect s-au pronunţat şi persoane publice, precum Tudor Giurgiu, care e fondator şi preşedinte al unui festival de film internaţional: „Priceless. S-a prezentat, s-a promovat, s-a diseminat. În format A4, pe perdeluţă. România, eternă şi surprinzătoare.”

Subiectul a ajuns şi în arena politică. Deputatul USR Denisa Neagu a anunţat că îi va solicita ministrului Constantin Cadariu informaţii despre costurile acestei delegaţii, precum şi numărul celor înscrişi şi modul de atribuire. „Este inacceptabil ca România să se prezinte cu un astfel de stand oficial, mai ales ţinând cont că cei care ne reprezintă au mers acolo pe bani publici”, a transmis Neagu.

Reacţia Ministerului Turismului

Duminică, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a reacţionat pe acest subiect. Conform unui comunicat dat publicităţii de minister, participarea României la acest târg a costat 7990 de dolari.

Ministrul susţine că „la stand au fost oferite informaţii relevante pentru a atrage vizitatori spre România, aceştia arătând respect pentru solidaritatea oferită refugiaţilor ucraineni şi totodată, fiind curioşi de atracţiile locale, cu scopul de a-şi organiza vacanţele viitoare”.

„Participarea la târgul de turism de la New York, cu pachet de bază, a fost inclusă în lista manifestărilor expoziţionale internaţionale pentru anul curent. Documentul a fost întocmit şi agreat în cadrul consultărilor desfăşurate la sediul instituţiei cu reprezentanţii asociaţiilor, federaţiilor şi patronatelor de profil, iar ulterior aprobat prin ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 80/27.01.2022.

Amenajarea standard, oferită de organizatorul Travel and Adventure Show ţării noastre şi tuturor celorlalţi expozanţi care au optat pentru această ofertă, constă în decor format din pânză de culoare neagră, amplasată pe pereţii despărţitori şi pe mese, şi afişaj de ţară, fiind specifică manifestării expoziţionale din New York de mai bine de 20 de ani. Respectiv, acest tip de amenajare a fost întâlnită şi la ediţiile anterioare, iar ministerul a plătit anul acesta suma de 7.990 dolari.

Din 200 de expozanţi, peste 90% au optat pentru organizarea standului în formatul precizat anterior, pus la dispoziţie de organizator”, se arată în comunicatul dat publicităţii duminică.

Documentul citat menţionează că la toate târgurile din acest an la care România va participa „s-a agreat cu reprezentanţii din industrie” să fie folosite standurile existente în oferta organizatorului.

„Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului îşi doreşte o participare cât mai mare a expozanţilor români la târgurile internaţionale de turism, scopul standului naţional fiind acela de a asigura promovarea destinaţiilor locale în rândul publicurilor de interes. Menţionăm că Statele Unite ale Americii, în anul de referinţă 2019, au ocupat cea de-a patra poziţie în topul ţărilor emiţătoare de turişti pe piaţa din România.

În cadrul manifestării expoziţionale de la New York, alături de cele două persoane delegate din cadrul instituţiei, a fost prezent un singur reprezentant al Asociaţiei Incoming România, în condiţiile în care alţi patru, deşi şi-au manifestat intenţia, nu au mai dorit să participe, ca urmare a situaţiei generate de conflictul din Ucraina”, subliniază Ministerul Turismului.

Oficialii români din ministerul de resort consideră de asemenea că prezenţa României la târgul de turism din New York „a reprezentat cel mai important semnal pentru potenţialii turişti americani că România este o destinaţie turistică sigură şi ospitalieră, cu precădere în actualul context geopolitic, dar şi după doi ani de luptă împotriva virusului SARS-CoV-2”.