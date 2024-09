Podul peste râul Mureș între Blandiana și Șibot, mai aproape de realitate. Primăria comunei Blandiana a lansat o nouă licitație pentru continuarea lucrărilor

Administrația comunei Blandiana, a lansat recent licitația pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, care prevedere executarea restului de lucrări necesare pentru finalizarea construcției podului peste râul Mureș în comuna Blandiana. Valoarea estimată a proiectului, fără TVA este de 5.474.140,51 RON.

Prima licitație a podului peste râul Mureș dintre Acmariu (Blandiana) și Balomir (Șibot) a avut loc acum 5 ani în anul anul 2019, proiectul fiind finanțat prin PNDL, având o valoare estimată la vremea respectivă de 8,29 milioane lei, cu TVA inclus.

Din informațiile obținute de ziarulunirea.ro, lucrările la pod s-au împotmolit din lipsa banilor, pentru că nu au fost reactualizate valorile din contract. Contractul cu vechiul constructor a fost anulat, a fost reautorizat podul și urmează să se facă o nouă licitație pentru a găsi un nou constructor.

Acest pod va facilita circulația auto și pietonală în satul Blandiana, nemaifiind necesară utilizarea drumului național DN7 pentru a trece de pe o parte pe cealaltă a râului Mures.

Potrivit documentației, lucrările necesare – REST DE EXECUTAT sunt:

Mal drept Mureș: Pentru sectorul proiectat în rambleu, restul lucrărilor de executat cuprinde:

– asigurarea capacității portante și a gradelor minime de compactare necesare la nivelul terasamentului în rambleu;

– amenajarea structurii rutiere proiectate;

– acostamente;

– profilarea și protejarea taluzurilor;

– Șant pereat cu beton (partea dreapta);

– cele 2 (doua) casiuri prevazute la capetele zidurilor de sprijin;

– cele 4 (patru) guri de scurgere prevazute;

– finalizarea lucrarilor la podet km 0+095.

Pe sectorul prevăzut cu zid de sprijin, restul lucrărilor de executat cuprinde:

– excavarea integrala a umpluturilor realizate;

– refacerea umpluturii, asigurandu-se gradele minime de compactare, precum i conditiile calitative necesare;

– refacerea drenurilor și placii de racordare;

– amenajarea suprastructurii drumului;

– amenajarea trotuarelor;

– amplasarea parapetelor de siguranta și a parapetelor pietonale;

– șant pereat cu beton (partea dreapta).

Lucrările vor fi realizate conform proiectului tehnic al lucrării, cu dispozițiile de șantier aferente.

Mal stâng Mureș: Pentru sectorul proiectat în rambleu, restul lucrărilor de executat cuprinde:

– asigurarea capacitatii portante si a gradelor minime de compactare necesare la nivelul terasamentului in rambleu;

– amenajarea structurii rutiere proiectate;

– acostamente;

– profilarea si protejarea taluzurilor;

– reparatii locale ant pereat cu beton;

– cele 2 (doua) casiuri prevazute la capetele zidurilor de sprijin;

– cele 4 (patru) guri de scurgere prevazute.

Pe sectorul prevăzut cu zid de sprijin, restul lucrărilor de executat cuprinde:

– excavarea integrala a umpluturilor realizate;

– refacerea umpluturii, asigurandu-se gradele minime de compactare, precum si conditiile calitative necesare; – refacerea drenurilor si placii de racordare;

– amenajarea suprastructurii drumului;

– amenajarea trotuarelor;

– amplasarea parapetelor de siguranta i a parapetelor pietonale;

– reparatii locale sant pereat cu beton.

Lucrările vor fi realizate conform proiectului tehnic al lucrării, cu dispozițiile de șantier aferente.

Lucrări pod: Albia: Ambele maluri ale Râului Mureș se vor curăța de vegetație și reprofila sub pod și pe câte 50 m amonte și aval de acesta.

În jurul radierelor pilelor P1 si P2 din albie, pentru limitarea afuierilor se vor executa lucrări de stabilizare a talvegului cu anrocamente având greutati G=500 … 1000 kg.

LUCRĂRI NECESARE:

Pentru a se stabili starea tehnica a lucrarilor executate și lucrarile necesare a fost întocmită Expertiza Tehnica de către ing. Mihaela Popovici, Expert Tehnic Atestat pe subdomenile A4 82 D2.

Pe baza inspectiei vizuale făcută pe teren și în urma consultării documentelor de calitate puse la dispoziție de către Beneficiar, se constată că toate categoriile de lucrări executate cât și materialele puse în operă sunt conforme din punct de vedere calitativ și asigură parametrii impuși prin documentația tehnică.

Se vor executa urmatoarele lucrări:

– Mentinerea lucrarilor executate si expertizate, avand in vedere conformitatea acestora cu Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie, Caietele de sarcini si Dispozitiile de santier emise pe parcursul executiei.

– Continuarea lucrarilor ramase de executat;

– In vederea finalizarii stucturii de beton armat, se var curata armaturile ramase in asteptare, se var indrepta si completa in situatia in care lipsesc si se vor pregati corespunzator rosturile de tumare – se va curata suprafata betonului cu jet de apa de inalta presiune ca sa se indeparteze praful si orice particula solida (beton desprins, rugina, etc) si se var betona conform proiect:

– Ancorajele cablurilor de postcomprimare ale grinzilor situate la partea superioara a grinzilor se var curata si se var proteja cu rasini epoxidice;

– Toate suprafetele de beton de fata vazuta (elevatii culei, grinzi) se var curata, se var inspecta, se vor repara eventualeledefecte constatate conform Dipozitiei de santier nr.5 din 05.05.2021 si prevederilor lnstructiunU tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru e/ementele de beton si beton armat- lndicativ C 149-87 si se vor proteja cu vopsea speciala de protectie;

– Curatarea banchetei de rezemare pe culei si pe pile si inspectarea aparatelor de reazem;

– Executarea placii de suprabetonare:

– Demolarea placilor de racordare, refacerea umpluturilorla terasamente si refacerea placilor de racordare;

– Executarea caiisi a trotuarelor pe pod si pe rampe:

– Montarea echipamentelor pe pod si pe rampe

– Semnalizarea rutiera

– Finalizarea lucrarilor din albie

Sperăm că până la finalul anului viitor, visul locuitorilor din zonă să devină în sfârșit realitate, iar buruienile uriașe care tronează acum să fie înlocuite de asfalt.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI