Laboratoarele și sălile de clasă din cadrul Școlii Gimnaziale din Crăciunelu de Jos vor fi dotate cu echipamente digitale. Licitația, lansată pe SEAP

Administrația comunei Crăciunelu de Jos a lansat recent, licitația pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, care prevede modernizarea infrastructurii școlare, prin dotarea cu echipamente digitale a Școlii Gimnaziale din comună.

Potrivit documentației, în urma depunerii cererii de finanțare, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 687/DOT/2023 având ca obiect „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Crăciunelu de Jos, județul Alba”, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 825.428,30 lei., la care se adaugă TVA în valoare de 156.831,37 lei.

Analizând nevoile Școlii Gimnaziale din Comuna Crăciunelu de Jos, județul Alba, s-a identificat înlocuirea echipamentelor digitale precum și achiziționarea unor noi echipamente care să contribuie la desfășurarea unui proces educațional eficient si performant. Astfel, pentru a răspunde nevoii de a avea un act educațional performant și eficient atât pentru creșterea competenței digitale a elevilor cât și pentru digitalizarea întregului proces educațional, este nevoie de înlocuirea și achiziționarea unor echipamente digitale performante.

Având în vedere accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11 ./II3./II4./ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, a creat posibilitatea achiziționării acestor echipamente atât de necesare în vederea desfășurării activității.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea echipamentelor digitale necesare desfășurării activității educaționale.

Obiectivul specific al achiziției este digitalizarea activității educaționale și implicit îmbunătățirea calității actului educaționale.

Pentru Lotul 1 – Echipamente digitale pentru laboratorul de informatcă se vor achiziționa următoarele produse:

-Tablă interactivă cu suport 1 buc

-Sistem all in one 21 buc

-Sistem sunet 1 buc

-Imprimantă multifuncțională 1 buc

-Cameră videoconferință 1 buc

-Ruter wifi 1 buc

-Laptop 1 buc

-Microfon ambiental 1 buc

-Tablă grafică 1 buc

-Scaner documente portabil 1 buc

Pentru Lot 2 – Echipamente digitale pentru dotarea sălilor de clasă/grupă se vor achiziționa următoarele produse:

-Table interactice de minim 65 inch plus suport 11 buc

-Laptop 11 buc

-Sistem sunet 11 buc

-Cameră videoconferință 11 buc

-Imprimantă multifuncțională 11 buc

-Scaner documente portabil 11 buc

-Soft educațional 8 buc

-Acces la biblioteca electronică 8 buc

-Soft PRT pagina web 8 buc

-Filme didactice pe teme din programa școlară 5 buc

-Scurtmetraje animate care promovează valori (empatia, diversitatea, incluziunea, valorizarea pozitivă a diferențelor) 5 buc.

Pentru Lotul 3 – Echipamente digitale pentru laboratorul multidisciplinar se vor achiziționa următoarele produse:

-Laptop 1 buc

-Tablă interactivă cu suport 1 buc

-Cameră videoconferință 1 buc

-Sistem sunet 1 buc

-Multifuncțională color 1 buc

-Scaner portabil de documente 1 buc.

