Platforma Yahoo!, indisponibilă joi, în mai multe zone din lume. Mii de utilizatori afectați, inclusiv din România

Platforma Yahoo! este indisponibilă astăzi, din motive necunoscute. Mii de utilizatori sunt lăsați în stare de incertitudine, deoarece până în prezent, nu s-a făcut un anunț oficial cu privire la problema semnalată de oameni din toată lumea.

Platforma Yahoo! este indisponibilă, joi, în mai multe zone din lume, utilizatori din Asia, Africa şi Europa semnalând probleme de accesare.

În România, platforma este indisponibilă de la ora locală 09.30.

Mesajul primit la accesarea yahoo.com este „This site can’t be reached – www.yahoo.com’s server IP address could not be found”.

Mii de utilizatori din India, Egipt şi Marea Britanie au semnalat probleme de accesare a e-mail-ului pe downdetector.com. Ei au semnalat situaţia şi pe reţelele de socializare, iar până în prezent nu a fost făcut un anunţ oficial legat de problemă.

sursa: a1.ro