Pilonul II de pensii: Moștenitorii pot încasa toți banii după decesul celui care cotizează

Un nou cimitir la Alba Iulia, în planurile de viitor ale primarului Gabriel Pleșa: Unde va fi amplasat

Invitat la radio Unirea FM, edilul municipiului Alba Iulia a vorbit despre planurile de amenajare a unui nou cimitir municipal.

”Noi vom da drumul, după ce vom avea buget, unui nou plan urbanistic zonal pentru un nou cimitir municipal. La această oră, noi mai avem maxim 100 de locuri de veci în cimitirul municipal. Până la sfârșitul anului vor fi necesare noi locuri de veci.

Din informațiile pe care le am, aceeași situație există și în cimitirele parohiale. Mă bucur că este o inițiativă privată oarecum, a Arhiepiscopiei Ortodoxe, care cumpărat teren în zona Bărăbanț și vin acum cu un PUZ prin care să amenajeze un nou cimitir. Nouă ne trebuie un nou cimitir municipal, acela va fi al Arhiepiscopiei.

Am identificat un teren care este neconstruibil, fiind pe firul vechi de apă, după baza sportivă ”Constructorul”, unde dorim și ridicarea sălii polivalente de 3.000 de locuri. Desigur, acolo sunt multe proprietăți private. Va trebui să facem un plan urbanistic zonal și să expropriem în interes public. Acele terenuri oricum nu pot fi vândute pentru construcții, doar în scop agricol și atunci am zis că în acea zonă am putea amenaja noul cimitir, fiind și accesul la utilități la îndemână și accesul se poate face ușor. Nu îmi mai doresc încă un cimitir pe deal, iar acest loc este perfect fiind teren drept, pentru a facilita accesul persoanelor în vârstă.

Finanțarea pentru expropriere va fi făcută din bugetul local. ”, a declarat edilul Gabriel Pleșa, la radio Unirea FM.

foto: ilustrativă