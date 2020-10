Petiție a unui grup de părinți, pentru modificarea orarului școlar: „Este inuman să ținem copiii 8 ore la școală cu masca pe față”

Pe un grup al unei rețele de socializare, a apărut o petitie, inițiată de parinții unei clase din cadrul Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, care cer modificarea programului zilnic, deoarece „considerăm că este inuman să ținem copiii 8 ore la școală cu masca pe față”.

„Părinții clasei a IV Step by Step de la Alexandru Domșa din Alba Iulia au nevoie de sprijinul cât mai multor părinți pt a fi luată în seamă petiția pe care am depus-o la conducerea școlii, DSP Alba, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Comitetul pt Situații de Urgență Alba, ca urmare a refuzului conducerii unității de învățământ de a ne aproba un program zilnic de 4 ore la școală +2 ore online ( în contextul actual al problemei cu COVID 19) , deoarece considerăm că este inuman să ținem copiii 8 ore la școală cu masca pe față (programul de Step by Step presupune un orar de la 8-16).

Nu propunem să se desființeze programul de Step by Step, suntem de acord să respecte copiii toate regulile impuse pt prevenirea răspândirii COVID19 în școală, doar că considerăm că dacă tot s-a impus cu forța școala online, în momentul de față este benefic pentru copiii noștri să poată profita de beneficiile ei”, a scris un părinte pe un grup a unei rețele de socializare.