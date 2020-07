Peste 7 miliarde de lei, atrase în județul Alba prin realizarea a 270 de proiecte europene

Miercuri, 8 iulie 2020, o delegație a Ministerului Fondurilor Europene, condusă de domnul Marcel Ioan Boloș, ministru MFE, a verificat stadiul implementării proiectelor europene în județul Alba, continuându-și demersul de nivel național pentru a găsi soluții concrete privind implementarea la timp și în cele mai bune condiții a acestora.

Principalele puncte ale vizitei au constat în două întâlniri ale delegației ministeriale cu administrația publică locală și două vizite la obiective finanțate din fonduri europene. Întreaga vizită s-a efectuat respectând restricțiile impuse de Starea de Alertă, ceea ce a limitat numărul de participanți din spațiile închise.

În cadrul reuniunii de lucru desfășurată la sediul Instituției Prefectului din Alba Iulia au fost abordate teme privind proiecte de investiții mari pentru dezvoltarea județului Alba, finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare, precum și acțiunile de sprijin susținute de Guvern pentru dezvoltare locală, inclusiv distribuția pachetele oferite ca sprijin în cadrul pandemiei Covid-19. Vizitele de lucru au inclus comuna Ciugud, unde a fost prezentat conceptul ”Smart Village” și au fost făcute publice rezultatele digitalizării serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară, prin fondurile europene alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Cea de-a doua vizită de lucru a avut loc la compania IPEC SA, una dintre cele mai mari firme din lume în ceea ce privește producția de porțelan de menaj, unde funcționează în prezent 300 de roboți industriali, o mare parte din noile tehnologii dezvoltate aici fiind realizate cu fonduri europene. De asemenea, delegația MFE a văzut și investiții importante în domeniul HoReCa, în special rezultatele proiectelor de dezvoltare a unui hotel din zona de sud a municipiului Alba Iulia, unde au fost investite fonduri REGIO, atât în perioada 2007-2013, cât și în actuala perioadă, 2014-2020.

Ministrul Fondurilor Europene Marcel Ioan Boloș a discutat despre pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectele locale de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba, inclusiv despre posibilitatea reabilitării și extinderii acestor sisteme în județ. De pe urma acestui proiect vor beneficia de apă potabilă 106.494 persoane și 23.248 de canalizare, adică aproximativ o treime din întreaga populație a județului Alba.

De asemenea, s-a discutat despre Autostrada Sebeș-Turda A10, reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, pe relația Valea Lungă – Șibot din județul Alba, despre stadiul implementării proiectului județean privind managementul deșeurilor; precum și despre realizarea unui posibil centru de Transfer Intermodal la Sebeș, în perioada de programare 2021-2027.

„Avem resurse financiare, am creat cu sprijinul Guvernului un cadru legislativ flexibil, am luat măsuri de debirocratizare și de transparentizare, fac cel puțin o deplasare pe săptămână în comune și la agenți economici pentru a le explica personal oportunitatea pe care o avem. Am creat toate premisele promise la preluarea mandatului, în noiembrie 2019. De acum, doar un primar care ignoră nevoile cetățenilor săi nu accesează fondurile europene pe care România le are la dispoziție!” Suntem acum pe traseul prin care dorim să schimbăm paradigma privind sistemul de atragere și utilizare a fondurilor europene alocate procesului de dezvoltare regională în perioada 2021-2027.

Este vorba de peste 13 miliarde euro, ce vor putea fi utilizate de noile Autorități de Management create la nivel local în cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, prin care resursele europene trebuie să fie aduse mult mai aproape de beneficiarii finali, cetățenii din localitățile României. Astfel, eu îmi respect promisiunea de a nu cheltui bani europeni, ci de a-i investi cu chibzuință și folos!”, a declarat domnul ministru Marcel Boloș cu ocazia întâlnirii cu reprezentanții autorităților publice locale din județul Alba.

Județul Alba este unul care a avut în ultimii ani o evoluție foarte bună, în special prin proiectele finanțate cu resurse europene. Astfel, în județul Alba sunt implementate 270 de proiecte finanțate din fonduri europene – alocate prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European. Cele mai multe dintre aceste proiecte – 113 – sunt finanțate în cadrul Programului Operațional Regional (POR).

Prin intermediul Programului Operațional Capital Uman (POCU) sunt finanțate 100 proiecte, Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) are 12 proiecte și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), 22 proiecte, iar în cadrul Programului Operațional de Competitivitate (POC) sunt 3 proiecte, încă 20 de inițiative fiind finanțate direct de la Comisia Europeană, prin sisteme de Cooperare teritorială europeană. Valoarea totală a acestor proiecte este de peste 1,6 miliarde euro.

”În județul Alba știm cât este de importantă infrastructura de transport. Autoritățile publice locale au valorificat și caută să dezvolte acest potențial, pentru creștere și integrarea efectivă în spațiul european.

Delegația MFE a văzut pe viu cum investițiile în infrastructură reprezintă coloana vertebrală a dezvoltării economice sustenabile. Suntem într-o situație grea deoarece criza globală, provocată de pandemia Covid-19, au arătat și vulnerabilitățile României în fața unor șocuri externe. Cu atât mai mult, sprijinul pentru implementarea proiectelor europene, susținerea investițiilor publice și private, vor asigura o dezvoltare durabilă, ceea ce ne face să sperăm că în această perioadă, în județul Alba vor fi implementate proiecte a căror valoare va fi mare cu mai mult decât 30%, față de anii anteriori”, a declarat, după încheierea vizitei delegației MFE în județul Alba, domnul Simion Crețu Director General ADR Centru.

Din program a făcut parte și vizita în comuna Ciugud, care a devenit a doua din județul Alba (după Ighiu) cadastrată integral – respectiv pe o suprafață de aproape 4389 hectare – cu ajutorul fondurilor europene prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Drept urmare, proprietarii a circa 14.000 de imobile din comuna devenită deja model de bune practici pentru absorbția banilor europeni, vor primi gratuit noile cărți funciare prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Ministrul Marcel Boloș a confirmat dezvoltarea unui nou concept, cel de ”Smart Village”, care va fi susținut în paralel pe lângă conceptul de ”Smart City”, arătând că, în viitoarea perioadă de programare 2021-2027, și localitățile din mediul rural vor avea posibilități mai bune de accesare a fondurilor nerambursabile. „Este necesar ca autoritățile locale să înțeleagă rolul pe care îl au în accesarea finanțărilor europene în contextul digitalizării. Sau, mai bine spus, șansa pe care o au!”, a mai spus Ministrul Fondurilor Europene.