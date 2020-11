Peste 600 de tablete și 100 de dispozitive IT pentru elevii și cadrele didactice a Liceului Teoretic Teiuș. Proiect european de peste 1.600.000 de lei

Primăria orașului Teiuș, a depus un proiect european, având ca obiect „Asigurarea accesului elevilor Liceului Teoretic Teiuș la procesul de învățare online prin furnizarea tabletelor școlare și a altor echipamente IT pentru activități didactice.

Valoare totală a echipamentelor pentru facilitarea procesului de învățare este de 1.630.519,67 de lei.

Prin aceste fonduri europene, liceul dorește achiziționarea a 640 de tablete și 170 de dispozitive IT, table inteligente, laptopuri, atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice.

„În aceste timpuri deosebit de complicate pe care le trăim, în care pandemia a dat peste cap întreaga societate, se impun unele măsuri care să permită desfășurarea în bune condiții a activităților.

Astfel, s-a depus un proiect european POC/882/2/4, „Asigurarea accesului elevilor Liceului Teoretic Teiuș la procesul de învățare online prin furnizarea tabletelor școlare și a altor echipamente IT pentru activități didactice”, valoarea totală a proiectului fiind de 1.630.519,67 lei. Proiectul derulat prin Liceul Teoretic Teiuș își propune, în condițiile noi de învățământ generate de pandemie, achiziționarea a 640 de tablete pentru uz școlar și a 170 de dispozitive IT (table inteligente, laptopuri, etc.) pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului Teoretic Teiuș (clase primare, gimnaziale, liceale), permițând desfășurarea unor activități didactice de calitate, în cazul nedorit, dar posibil al scenariilor galbene sau roșii din cadrul școlii teiușene.

Ne pasă de școală și de copiii noștri!”, au transmis reprezentanții Primăriei Teiuș.