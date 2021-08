Peste 300 de studenți cu burse sociale ai UAB vor beneficia de echipamente IT, în contextul pandemiei COVID-19

Peste 300 de studenți din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia vor putea beneficia de echipamente IT, în contextul pandemiei COVID-19, grație unui contract de finanțare semnat de către rectorul instituției.

Rectorul UAB, prof. univ. dr. Breaz Daniel, a semnat astăzi contractul de finanțare pentru proiectul „Achiziționarea de echipamente IT pentru studenții cu burse sociale în vederea desfășurării activităților didactice în contextul pandemiei SARS-COV-2 /146739” definită pentru apelul POC/882/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură.

Obiectivul specific al proiectului este sprijinirea a 321 studenți care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, prin dotarea instituției, în vederea desfășurării activităților didactice online, cu 321 tablete școlare, 5 laptop-uri, 5 sisteme all in one, 5 camere web, 5 camere web video conferință, 5 proiectoare, 5 ecrane de proiecție de perete, 5 router wireless, 1 tabletă grafică, 5 table interactive, 321 sisteme management dispozitive.