Peste 250 de participanți la Campionatele Naționale de șah care încep duminică la Sebeș. Kirill Shevchenko (open) și Corina Peptan (feminin), principalii favoriți

La doar două luni după ce a găzduit Festivalul Internaţional al României la şah, judeţul Alba revine în centrul atenţiei iubitorilor de şah din România. Hotelul Leul de Aur din Sebeş, va găzdui în perioada 19-26 februarie Campionatele Naţionale individuale de şah clasic, open şi feminin, iar în perioada 21-26 februarie Campionatul Naţional de amatori. Organizarea unui campionat naţional individual de şah este o premieră pentru judeţul Alba, dar iubitorii şahului din Alba sunt obişnuiţi cu competiţii de înalt nivel datorită numeroaselor competiţii internaţionale care au avut loc la Alba Iulia şi Sebeş în ultimii ani.

La prima competiţie majoră din calendarul intern al Federaţiei Române de Şah din anul 2023 vor participa peste 250 de şahişti care vor lupta pentru medaliile naţionale la cele 3 secţiuni. Nu mai puţin de 13 mari maeştri internaţionali, alături de zeci de alţi şahişti cu titluri de maestru internaţional şi maestru FIDE se vor afla la startul cele mai puternice competiţii naţionale individuale din acest an.

În secţiunea open se remarcă prezenţa tânărului mare maestru Kirill Shevchenko (21 ani), născut în Ucraina şi care, urmare a războiului din ţara vecină, a decis la începutul acestui an să se stabilească la Bucureşti şi să reprezinte în continuare România. Cu un rating de 2662 la şah clasic, Kirill este numărul 81 mondial în acest moment, fiind unul dintre cei mai promiţători tineri şahişti din lume. Alături de acesta se vor lupta pentru titlu şi Constantin Lupulescu, Mircea Pârligras, David Gavrilescu şi Vlad Jianu, toţi patru componenţi ai echipei României la ultima olimpiadă, dar şi alţi mari maeştri cu un bogat palmares ca Gergely Szabo, Lucian Miron, Tiberiu Georgescu, Vladislav Nevednichy, Bela Badea sau Andrei Istrăţescu. Lipsesc de la start Richard Rapport şi Bogdan Deac, care au un program competiţional internaţional foarte încărcat în acest an, şi din păcate şi tânărul maestru internaţional albaiulian Mihnea Costachi, care are de susţinut examene la Academia de Studii Economice din Bucureşti, unde este student masterand şi care urmează să revină în activitatea şahisă după finalizarea studiilor în luna iunie.

La feminin, în absenţa Irinei Bulmaga, care a ales să se înscrie în secţiunea open, multiplele campioane naţionale Corina Peptan şi Luminiţa Cosma, vor încerca să reziste asaltului tinerei generaţii, care le are ca lidere pe Alessia Ciolacu (câştigătoarea ultimelor două ediţii ale campionatului naţional feminin), Miruna Lehaci şi Ema Obada. Şanse la medalii au desigur şi Raluca Sgârcea, Mihaela Sandu, Andreea Cosman sau Angela Dragomirescu, toate jucătoare cu mare experienţă.

Cluburile din judeţul Alba, CSM Unirea Alba Iulia, CSO Metalurgistul Cugir şi Clubul Muncipal de Şah Alba Iulia, vor avea la start 26 de participanţi. Juniorul albaiulian Radu Ţâmpea va juca în secţiunea open, unde este cotat ca favoritul 43 din cei 85 de participanţi, iar daca lista de start va rămâne neschimbată, îl va întâlni in runda inaugurală pe favoritul principal al turneului! Tot în secţiunea open s-a înscris şi juniorul cugirean Ilie Arion, cotat ca favoritul 65 la start. Ambii juniori albaiulieni au desigur ca obiectiv acumularea de experienţă din confruntările cu jucătorii de top din România. La secţiunea amatori, unde participă jucători cu rating FIDE sun 2300, cei mai bine cotaţi jucători din judeţul Alba sunt Ovidiu Lupu, David Cordea, Doru Jiroş, Ovidiu Crăciun, Nicolae Şandru, Ianis Tarciuc şi Radu Roncea.