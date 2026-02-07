Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi
Administrația locală din comunca Cricău a publicat, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, contractul de achiziții publice pentru ,,servicii de catering în cadrul programului național ,,Masa Sănătoasă”.
Potrivit documentației, 131 de preșcolari și elevi ar urma să beneficieze de obiectul contractului, care constituie achiziționarea de servicii de catering ce constau în pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a hranei pentru elevii de la Școala Gimnazială Decebal Cricău.
Din totalul de 131 elevi, 4 elevi au restricții alimentare, iar 36 elevi sunt preșcolari, iar 95 elevi fac parte din ciclul primar și gimnazial.
Suportul alimentar care face obiectul acestei proceduri de achiziție publică este următorul:
- pentru ciclul prescolar, primar si gimnazial: masa calda (felul II de hrană +fruct / dulce) în regim catering.
Durata contractului este de la data semnării contractului de achiziție publică până la data de 31 decembrie 2026.
Programul de livrare este următorul: Zilnic de luni pană vineri pană la ora 12.15, astfel încât programul de servire a mesei să poată fi realizat între orele 12.20 – 12.30.
Variante orientative de meniu care includ sugestiile Institutului Național de Sănătate Publică:
- ciorbă de legume
- supă de pui cu legume;
- ciorbă de văcuță cu legume;
- legume cu piept de pui/carne slabă de porc la grătar;
- mâncare de mazăre cu piept de pui/carne slabă de porc/vită;
- pilaf cu legume și ficăței de pui;
- piure de morcov cu grătar de pui/carne slabă de porc;
- piure de cartofi, salată cu piept de curcan;
- mâncare de varză dulce cu friptură la cuptor;
- ghiveci de legume cu pui/carne slabă de porc;
- orez cu legume și pui/carne slabă de porc/vită la tavă;
- sufleu de broccoli cu brânză;
- cartofi gratinați, salată cu piept de pui la grătar;
- tocană de legume cu orez brun;
- piure de cartofi cu sfeclă și chifteluțe de legume la cuptor;
- omletă cu legume — ardei, ciuperci, ceapă verde și brânză telemea;
- sufleu de conopidă, broccoli și brânză la cuptor;
- dovlecel umplut cu brânză la cuptor;
- ciuperci la cuptor umplute cu brânză, pentru copiii cu vârsta mai mare de 7 ani;
- macaroane cu brânză;
- cartofi franțuzești, la cuptor, cu brânză și ou;
- quinoa cu legume;
- sandvici cu unt, șuncă, cașcaval și legume — roșii, castravete, salată;
- sandvici cu piept de pui la grătar sau pulpă de pui dezosată la grătar cu legume crude — gogoșar, varză, morcov.
Valoarea estimată a achiziţiei pentru prestarea serviciilor este de 270.674.32 RON fără TVA.
