Peste 13.000 de cetățeni ruși au fost arestați, în urma protestelor față de invazia din Ucraina. Au avut loc manifestații în 60 de orașe din Rusia

De la începutul invaziei, peste 13.000 de ruși au fost arestați după ce au protestat față de războiul din Ucraina, iar în cursul zilei de duminică, 6 martie, 4.600 au ajuns după gratii.

Dintre aceștia, 1.700 au fost reținuți în Moscova, iar printre persoanele care au ajuns după gratii se regăsesc și Oleg Orlov, unul dintre conducătorii ONG-ului Memorial, dar și activista Svetlana Ganuşina, potrivit ONG-ului OVD-Info, un ”proiect mediatic independent al drepturilor omului, dedicat persecuţiei politice în Rusia”, relatează AFP.

#Russia New fugures.5,000 people have been detained in 69 cities and half of them in Moscow yesterday to protest against the Kremlin’s war Ukraine.People were severely beaten.A total of 13,355 people have been detained during protests in Russia since the beginning of the invasion pic.twitter.com/LJwIF97fjC

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 7, 2022