PERICOLE pe drumurile din Alba. Peste 130 de șoferi SANCȚIONAȚI de polițiști, doar în ultimele 24 de ore

Peste 130 de şoferi au fost sancţionaţi, într-o singură zi, pentru depăşirea limitei legale de viteză. Poliţiştii recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză şi le reamintesc că viteza excesivă sau neadaptată la condiţiile de drum reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere, în ţara noastră.

Astfel, potrivit IPJ Alba, la data de 14 ianuarie 2021, Serviciul Rutier Alba a organizat, pe raza întregului judeţ, o acţiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere datorate vitezei excesive.

Aparatele radar au fost amplasate în zonele identificate cu risc de producere a accidentelor datorate excesului de viteză.

În cadrul acestei acţiuni au fost depistaţi şi sancţionaţi contravenţional, 136 de conducători auto care au depăşit limita legală de viteză. Alţi 64 de conducători auto au fost amendaţi pentru alte abateri de la normele legale privind circulaţia pe drumurile publice.

Complementar sancţiunilor contravenţionale, poliţiştii au dispus măsura reţinerii permisului de conducere faţă de 11 conducători auto. Doi dintre aceștia au depășit viteza legală de circulație cu peste 50 de kilometri/oră, iar doi au condus sub influența băuturilor alcoolice.

De exemplu, în jurul orei 17,00, polițiștii Serviciului Rutier l-au depistat pe un bărbat de 52 de ani, din comuna Lopadea Nouă, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu, din Alba Iulia, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În jurul orei 20,00, polițiștii din Câmpeni l-au depistat pe un bărbat de 35 de ani, din comuna Sohodol, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Plopului din Câmpeni, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de ambii conducători auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Reamintim:

Viteza maximă admisă în localităţi este de 50 de kilometri / oră, iar pe drumurile naţionale, în afara localităţilor, este de 90 km/oră. Limita maximă se poate modifica, pentru motive legate de siguranța rutieră, atunci când se circulă în condiții meteo nefavorabile sau pe anumite segmente de drum, acest lucru fiind semnalizat prin indicatoare rutiere.

Depășirea cu mai mult de 50 de kilometri/oră a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni, respectiv de la 9 la 20 de puncte-amendă.

De asemenea, se aplică sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Stimaţi conducători auto, unul din trei accidente se produce din cauza vitezei, pe drumurile din afara localităților!

Viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum este una dintre principalele cauze de mortalitate, în ultimii ani.

Respectați regimul legal de viteză!