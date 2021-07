PERFORMANȚĂ la Bacalaureatul 2021, în Țara Moților: Absolventul „HCC Abrud” care a luat ZECE CURAT la Matematică și Informatică

Morar Timotei Cristian, absolvent al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, a reușit performanța de a obține două note de zece curat, la Matematică și la Informatică, la Bacalaureatul din acest an, într-un an tulburat de actuala pandemie.

Mândru „veteran” al profilului Matematică-Informatică, acesta a transmis pentru ziarul „Unirea” cum a reușit să se adapteze orelor în mediul online și care a fost „cheia” succesului său academic.

Întrebat la ce facultate ar dori să aplice după ce va promova examenul de Bacalaureat din acest an, Cristian a transmis că vrea să studieze în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca.

De asemenea, întrebat dacă a trebuit să meargă la meditații sau ore suplimentare pentru a se pregăti pentru examenul de admitere, ținând cont de faptul că este vorba despre o facultate de renume, tânărul moț a mărturisit: „Da, am luat ore în particular. Inițial am început meditațiile cu pregătirea pentru bacalaureat, iar după ce am văzut că stăpânesc exercițiile am continuat cu cele pentru admitere.”

Trecerea de la învățământul convențional, în format fizic, la cel în mediul online a reprezentat o provocare pentru tânărul absolvent. Întrebat cum i s-a părut această schimbare bruscă și cum a reușit să se adapteze la noul stil de învățare, Cristian a spus: „Consider că, școala online a venit atât cu beneficii cât și cu dezavantaje. În cel de-al doilea semestru din clasa a 11a, când abia a început pandemia, materia pentru bacalaureat nu am prea înțeles-o, mai ales la matematică. Cu toate acestea, profesorul meu de matematică din liceu, domnul Stan Marcel, în prima lună din clasa a12a a reluat toată materia pierdută și astfel a reușit să mă aducă atât pe mine cât și pe colegii mei pe linia de plutire. Din punctul meu de vedere nu mi-a fost mai greu online. Am reușit să mă focusez pe materiile de bac mai eficient.”

Astfel, Morar Timotei Cristian este, împreună cu colega sa de la profilul Pedagogic, Burz Sorina și cu restul elevilor de nota 10 de la acest Bacalaureat, mândria Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud și un reper pentru toți tinerii care, prin muncă și ambiție, au dovedit că nici măcar o pandemie nu poate sta în calea viselor lor.