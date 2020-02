Pensiile vor CREȘTE de la 1 septembrie 2020: Ministrul Muncii a confirmat majorarea cu 40%

Ministrul propus al Muncii, Violeta Alexandru, a declarat la o televiziune, joi seara, că majorarea cu 40% a pensiilor va fi făcută de la 1 septembrie, banii fiind prevăzuți în buget, și a acuzat, din nou, PSD că întreține o frică la nivel public legată de acest subiect.

„Cresc pensiile (…) Putem să agreăm şi pentru pensii că am dat răspunsul suficient de clar?”, a spus Alexandru, joi seara, la postul public de televiziune, răspunzând întrebării dacă pensiile vor fi majorate cu 40% de la 1 septembrie.

Violeta Alexandru a spus că PSD „întreține o frică” la nivel public legată de o posibilă amânare a majorării pensiilor, punând întrebări „în continuu” pe acest subiect.

La audierea sa în comisiile parlamentare de specialitate, din 19 februarie, Violeta Alexandru a avut o dispută cu Lia Olguța Vasilescu, fostul ministru PSD al Muncii, care a întrebat-o de câteva ori dacă va crește punctul de pensie cu 40% de la 1 septembrie și i-a cerut să răspundă cu „da sau nu”.

Violeta Alexandru a refuzat să răspundă în acești termeni, referindu-se doar la faptul că va respecta legea.

„Nu am cum să vă răspund, nu sunt la un concurs de la televizor cu răspuns închis. Rolul meu e să aplic legea, această lege o am pe masă. În mod evident în Cabinet, în Ministerul de Finanțe, premierul ceilalți colegi urmăresc modul în care se încasează veniturile la buget, nu am nici un semnal, nu mai manipulați, când simt nevoie să spun ceva o spun. Faptul că se perpetuează această stare de tensiune, nu faceți decât să generați tensiune. Voi respecta legea! Nu mai manipulați și să alertați populația că se întâmplă lucruri la minister. Sunt chemată să respect legea ceea ce voi face! Intoxicați oamenii cu lucruri care generează panică!”, a fost răspunsul oferit de Violeta Alexandru, în ciuda insistențelor Olguțăi Vasilescu ca răspunsul să fie „da” sau „nu”.

La mijlocul lunii ianuarie, premierul Ludovic Orban declara că „nu e 100% sigur” că pensiile vor fi majorate cu 40% de la 1 septembrie 2020.

„Totul depinde de cum evoluează economia, de încasările bugetare”, a spus Orban.

Premierul a mai spus că pensiile vor crește „cu siguranță”, dar că „nu vom lua o decizie care să afecteze evoluția economiei pe termen lung.

„Vom crește și alocațiile, vom încerca să asigurăm o creștere cât mai mare”, a mai spus Orban, fără să ofere un termen precis pentru aplicarea acestor legi.

Consiliul Fiscal a avertizat, pe 23 ianuarie, că majorarea programată a punctului de pensie cu 40% va duce la un deficit bugetar de 6% anul viitor.

„Impactul majorării cu 40% a punctului de pensie de la 1 septembrie 2020, precum și al celorlalte măsuri cuprinse în noua lege a pensiilor va fi pe deplin observabil la nivelul anului 2021, implicând o majorare a ponderii cheltuielilor cu asistența socială cu încă 1,85 pp din PIB față de anul curent, și un nivel al deficitului bugetar în jurul valorii de 6% din PIB. În 2022 deficitul ar trece de 7% din PIB. Asemenea deficite sunt foarte greu de imaginat ca fiind de acceptat de către piețe și indică nevoia de corecție la timp. (…) De aceea, nu trebuie să se accepte creșterea deficitelor bugetare, iar consolidarea trebuie să debuteze încă din anul 2020”, a transmis Consiliul Fiscal.

