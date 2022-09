Pensii şi salarii cu 10% mai mari din 1 ianuarie. Ministrul Muncii: Deja lucrăm la un program de măsuri sociale...

Discuția șocantă dintre preotul Visarion Alexa și victimă, despre atingerile interzise din biserică. Stenograme ale dosarului

Parohul Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, preotul Visarion Alexa, a fost reținut după ce a fost acuzat de agresiune sexuală, fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, urmare a deciziei luate sâmbătă, de către Judecătoria Sectorului 6. Mariana Mihai, avocata preotului Alexa Visarion, a explicat faptul că a existat o relație de prietenie între preot și femeia respectivă.

Romania TV prezintă filmul incidentului, aşa cum apare acesta în dosar, pe baza declaraţiilor, conform unor surse judiciare.

DISCUȚIA ȘOCANTĂ DUPĂ GESTURILE INTERZISE DIN TIMPUL SPOVEDANIEI

Preot: Ți-a fost rău?

Victimă: Cum adică?

Preot: Păi am simțit că te-ai relaxat un pic. Erai tare stresată cu povestea ta.

Victimă: Păi și asta credeți că am nevoie? Mai ales că dumneavoastră m-ați atins în zona intimă. Mi-ați atins vaginul. Asta produce detensionare (…)

Preot: Te deranjează că te-am atins? (…)

Victima: Ca și preot m-ați atins sau ca prieten?

Preot: Ca prieten…

Victima: Dar că s-a întâmplat într-un loc sfânt?

Preot: Nu te stresa, sfânt e tot universul, e făcut de Dumnezeu. (…)

Victima: Vreau să știu treaba cu dicționarul… Și explicațiile. Corpul meu s-a simțit ca la inventar. Mâinile dumneavoastră pe pielea feselor mele, pe abdomen, pe sâni, în partea intimă…

Preot: (…) E un gest de afecțiune, nu inventar.

Victima: E un gest de afecțiune din partea dumneavoastră că v-ați bucurat mai mult de atingeri mai ales că eu încercam să vă opresc și repetam că nu e voie. Corpul meu fiind inert, mai ales că sunteți preot și totul a avut loc într-un lăcaș sfânt. Și m-ați și împărtășit.

Preot: (…) Să nu cazi în ispita dorinței de a te răzbuna. Răzbunarea rănește și pe alții, dar mai ales pe tine.

PREOT: ERAM PREA CONCETRAT PE SÂNUL EI

Fiind audiat în calitate de suspect, Alexa Visarion a recunoscut că, ulterior spovedaniei, a îmbrățișat-o pe persoana vătămată. (…) Tricoul persoanei vătămate s-a ridicat, moment în care i-a atins pielea în zona lombară, a mângâiat-o pe spate, pe sub tricou, a arătat că i-a palpat sânul, apăsând-o și că nu-și mai amintește dacă a sărutat-o pe ureche întrucât eram prea concentrat pe sânul ei“ (…) Ulterior, și-a introdus mâna pe sub bluză și i-a atins sânii, i-a forțat bata blugilor, a reușit să ajungă cu mâna în zona vaginului, sub lenjeria intimă.

PREOTUL A DECLARAT CĂ S-A LĂSAT ISPITIT

Suspectul a arătat că și-a retras mâna din pantalonii persoanei vătămate, timp în care mâinile persoanei vătămate erau tot pe umerii săi și a direcționat-o în zona sa intimă pe deasupra hainei preoțești, moment în care persoana vătămată și-a retras mâna (…) Suspectul a arătat că la final persoana vătămată era tulburată și că și-a dat seama că aceasta este tulburată în momentul în care și-a retras mâna. Totodată, suspectul a arătat că s-a lăsat ispitit.