Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba

Contribuțiile la pensiile ocupaționale (Pilonul 4) ar putea beneficia de deductibilitate fiscală începând cu veniturile obținute în 2026, conform unui proiect de lege publicat joi, 5 februarie, de Ministerul Finanțelor, ce include măsuri menite să stimuleze relansarea economică.

Conform documentului, Codul fiscal urmează să fie completat astfel încât contribuțiile la pensiile ocupaționale să fie incluse explicit în categoria cheltuielilor deductibile, în limita echivalentului în lei a 400 de euro pe an pentru fiecare persoană, potrivit Digi Economic.

Proiectul prevede că în plafonul anual de 400 de euro vor fi incluse mai multe tipuri de contribuții. Este vorba despre contribuțiile la fondurile de pensii facultative, cele la schemele de pensii ocupaționale, precum și contribuțiile la produsele paneuropene de pensii personale (PEPP), aferente conturilor sau subconturilor din România.

Aceste contribuții vor fi considerate cheltuieli deductibile limitat, cu condiția ca ele să fie efectuate către entități autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene, în Spațiul Economic European sau în state care aderă la codurile de liberalizare ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Pentru persoanele care obțin venituri din activități independente, proiectul prevede completarea reglementărilor privind deductibilitatea limitată a contribuțiilor la pensii. Astfel, contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale vor fi incluse în același plafon anual de 400 de euro, alături de celelalte forme de economisire pentru pensie deja reglementate.

Proiectul de lege aduce clarificări și în ceea ce privește tratamentul fiscal al contribuțiilor suportate de angajatori pentru angajații proprii. Acestea vor fi incluse în plafonul de venit neimpozabil de până la 33% din salariul de bază lunar, în limita a 400 de euro anual pentru fiecare persoană.

Documentul mai prevede completarea regulilor privind calculul impozitului lunar pe veniturile din salarii și asimilate salariilor. Astfel, contribuțiile la pensii ocupaționale suportate de angajați vor fi deductibile, cu condiția ca totalul anual al acestora să nu depășească echivalentul în lei a 400 de euro.

Aceleași reguli se aplică și contribuțiilor la produsele paneuropene de pensii personale (PEPP), dacă acestea sunt aferente conturilor sau subconturilor din România.

Proiectul mai precizează că regulile fiscale aplicabile asocierilor fără personalitate juridică nu se vor aplica fondurilor de pensii ocupaționale constituite conform legislației specifice din domeniu. Această clarificare vizează evitarea interpretărilor neunitare în aplicarea normelor fiscale.

