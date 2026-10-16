Pensii mai mari în 2027: Cu cât vor crește. Ministrul propus al Muncii confirmă indexarea
Pensii mai mari în 2027: Cu cât vor crește. Ministrul propus al Muncii confirmă indexarea
Pensiile vor fi indexate în 2027, însă majorarea de 7% prevăzută de formula de calcul nu este încă sigură. Florin Manole spune că procentul final va fi stabilit după o analiză a cheltuielilor statului și o rectificare bugetară.
Pensionarii ar putea beneficia de o nouă majorare a veniturilor în 2027, însă valoarea acesteia nu a fost stabilită deocamdată. Florin Manole, propus pentru conducerea Ministerului Muncii în Guvernul condus de Luca Niculescu, a dat asigurări că indexarea pensiilor va avea loc, dar a evitat să confirme procentul de 7%, rezultat din formula de calcul bazată pe inflația din anii precedenți.
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Potrivit acestuia, autoritățile trebuie să analizeze mai întâi situația finanțelor publice, să verifice cheltuielile statului și să efectueze o rectificare bugetară, pentru a determina resursele disponibile și necesarul de finanțare.
„Cu certitudine, indexarea va avea loc”, a declarat Florin Manole la Antena 3, precizând că procentul concret va putea fi comunicat după finalizarea analizei bugetare.
Fără noi tăieri pentru pensionari și persoanele cu dizabilități
În ceea ce privește eventuale noi măsuri de austeritate, Florin Manole a afirmat că redresarea bugetară nu trebuie să pună o povară disproporționată asupra pensionarilor și persoanelor cu dizabilități.
Acesta a subliniat că România trebuie să își respecte angajamentele financiare față de creditorii internaționali și Comisia Europeană, inclusiv în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar. În același timp, oficialul susține că aceste obiective nu ar trebui urmărite prin noi tăieri care să afecteze categoriile vulnerabile.
Manole a precizat că programul de guvernare nu prevede transferarea întregii poveri a ajustărilor bugetare asupra pensionarilor și persoanelor cu dizabilități și a dat asigurări că nu vor exista noi tăieri care să vizeze aceste categorii.
Cu cât ar putea crește pensiile în 2027
Procentul de 7% rămâne, pentru moment, o posibilitate, nu o majorare confirmată. Valoarea efectivă a indexării va depinde de analiza bugetară și de decizia finală a Guvernului.
Până la anunțarea procentului oficial, pensionarii nu pot ști cu exactitate cât vor primi în plus de anul viitor. Certitudinea invocată de Florin Manole privește efectuarea indexării, în timp ce nivelul majorării urmează să fie stabilit ulterior.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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