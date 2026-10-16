Cu cât se reduce vârsta de pensionare în 2026 pentru grupa 1 de muncă: Cine se încadrează și câți ani câștigă
Cu cât se reduce vârsta de pensionare în 2026 pentru grupa 1 de muncă: Cine se încadrează și câți ani câștigă
În România, reducerea vârstei de pensionare pentru grupa 1 în 2026 este prevăzută de legislația pensiilor pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în fosta grupă I de muncă, precum și pentru anumite perioade lucrate în condiții speciale. În funcție de vechimea realizată în aceste condiții, vârsta standard de pensionare poate fi redusă cu până la 10 ani.
Regulile sunt prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Potrivit regulilor aplicate în prezent, reducerea se acordă în funcție de numărul de ani împliniți de stagiu în grupa I de muncă și/sau în condiții speciale.
Pentru acordarea acestei facilități trebuie îndeplinit și stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege. Vârsta efectivă la care o persoană se poate pensiona depinde de vârsta standard stabilită pentru anul și luna nașterii, precum și de perioada lucrată în condiții deosebite.
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Cine se încadrează în grupa 1 de muncă
Fosta grupă I de muncă se referă la perioadele de activitate realizate înainte de 1 aprilie 2001, când legislația utiliza această clasificare. Persoanele care au lucrat în grupa I înainte de această dată pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, în condițiile prevăzute de legislația pensiilor.
După 1 aprilie 2001, sistemul de încadrare a fost modificat, iar activitățile sunt încadrate, în funcție de condițiile de muncă, în alte categorii, precum condiții deosebite sau condiții speciale.
Pentru stabilirea drepturilor de pensie, perioada lucrată în fosta grupă I trebuie să fie dovedită prin documentele prevăzute de legislație. Actele trebuie să permită identificarea perioadei lucrate și a încadrării în categoria de muncă respectivă.
Reducerea vârstei standard de pensionare nu se acordă automat tuturor persoanelor care au lucrat în astfel de condiții. Pentru aplicarea reducerii trebuie îndeplinite condițiile referitoare la stagiul complet de cotizare contributiv și celelalte cerințe prevăzute de lege.
Un alt aspect important este faptul că vârsta standard de pensionare nu este aceeași pentru toate persoanele. Aceasta se stabilește în funcție de luna și anul nașterii, potrivit anexei nr. 5 la Legea nr. 360/2023. Prin urmare, pentru a afla exact vârsta la care se poate ieși la pensie, trebuie luate în calcul atât datele personale, cât și perioada lucrată în grupa I sau în condiții speciale.
Cu cât se reduce vârsta de pensionare pentru grupa 1 de muncă
Reducerea vârstei standard de pensionare se calculează în funcție de numărul de ani împliniți de stagiu în grupa I de muncă și/sau în condiții speciale.
Potrivit prevederilor aplicabile, pentru fiecare an împlinit lucrat în aceste condiții se acordă o reducere de șase luni, până la limita maximă prevăzută de tabelul general.
Reducerile sunt următoarele:
Pentru 1 an lucrat în grupa I și/sau condiții speciale – reducerea este de 6 luni.
Pentru 2 ani – reducerea este de 1 an.
Pentru 3 ani – reducerea este de 1 an și 6 luni.
Pentru 4 ani – reducerea este de 2 ani.
Pentru 5 ani – reducerea este de 2 ani și 6 luni.
Pentru 6 ani – reducerea este de 3 ani.
Pentru 7 ani – reducerea este de 3 ani și 6 luni.
Pentru 8 ani – reducerea este de 4 ani.
Pentru 9 ani – reducerea este de 4 ani și 6 luni.
Pentru 10 ani – reducerea este de 5 ani.
Pentru 11 ani – reducerea este de 5 ani și 6 luni.
Pentru 12 ani – reducerea este de 6 ani.
Pentru 13 ani – reducerea este de 6 ani și 6 luni.
Pentru 14 ani – reducerea este de 7 ani.
Pentru 15 ani – reducerea este de 7 ani și 6
Pentru 16 ani – reducerea este de 8 ani.
Pentru 17 ani – reducerea este de 8 ani și 6 luni.
Pentru 18 ani – reducerea este de 9 ani.
Pentru 19 ani – reducerea este de 9 ani și 6 luni.
Pentru 20 de ani sau mai mult – reducerea este de 10 ani.
De exemplu, o persoană care are 10 ani împliniți de stagiu în grupa I și/sau condiții speciale poate beneficia de o reducere cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții prevăzute de lege.
În cazul unei persoane cu cel puțin 20 de ani de stagiu în grupa I și/sau condiții speciale, reducerea prevăzută de tabelul general ajunge la maximum 10 ani.
Există însă și categorii profesionale pentru care legislația stabilește reguli distincte. Printre acestea se află anumite activități desfășurate în condiții speciale, activități miniere sau perioade de activitate desfășurate în anumite condiții de expunere la radiații. Pentru aceste situații, calculul trebuie făcut potrivit prevederilor specifice aplicabile fiecărei categorii.
De asemenea, în anumite situații, legea permite aplicarea unor reduceri provenite din categorii diferite de condiții de muncă. În aceste cazuri există limite privind reducerea cumulată și o vârstă minimă până la care poate fi coborâtă vârsta standard de pensionare.
Prin urmare, persoanele care au lucrat în fosta grupă I de muncă pot beneficia de o reducere semnificativă a vârstei standard de pensionare. Pentru un stagiu de cel puțin 20 de ani în grupa I și/sau condiții speciale, reducerea prevăzută de tabelul general este de până la 10 ani.
Vârsta exactă la care poate fi solicitată pensia se stabilește însă pentru fiecare persoană în parte, în funcție de data nașterii, stagiul complet de cotizare contributiv, perioada lucrată în grupa I sau în condiții speciale și eventualele alte reduceri prevăzute de legislație.
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