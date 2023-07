Pensii 2024: Ministrul Muncii garantează că pensionarii vor primi mai mulți bani: „Cu siguranță la începutul anului 2024 vom avea o majorare”

Producția agricolă a României o depășește pe cea a celorlalți trei colegi din regiune, Bulgaria, Moldova și Serbia. Țara noastră reprezintă cea mai mare piață din punct de vedere al veniturilor operaționale

În 2021, sectorul cerealelor din Bulgaria, Moldova, România și Serbia a generat un profit net agregat de 1,2 miliarde de euro, de aproape cinci ori mai mare decât în anul precedent, arată un raport al industriei realizat de furnizorul de informații de afaceri SeeNext.

Pe parcursul întregii perioade 2019-2021, profitul net al sectorului a atins 1,7 miliarde euro, indicând o redresare rapidă după criza globală a sănătății care a afectat profiturile în 2020. creșterea profitabilității a fost observată în toate țările. La nivel de țară, România a fost cea mai mare piață din punct de vedere al veniturilor operaționale, cu 3,288 miliarde euro, în creștere cu o rată de 43% față de anul precedent.

Raportul SeeNext include o analiză financiară aprofundată a performanței a 2.369 de companii din agricultură din Bulgaria, Moldova, România și Serbia, în perioada 2019-2021.

Industria agricolă s-a confruntat cu probleme în ceea ce privește numărul angajaților în 2021, forța de muncă a scăzut cu aproape 2.800 de persoane în cele patru țări analizate. În 2021, puțin sub 48.000 de persoane erau angajate în acest sector. România și Bulgaria reprezentau 65% din totalul locurilor de muncă din regiune, cu aproape 16.000 și, respectiv, 15.000 de angajați. Serbia a raportat cel mai mare declin al numărului de angajați în 2021, cu o scădere de 3,4% față de anul precedent, în timp ce numărul de angajați din Moldova a rămas aproape neschimbat, la 9.884 de persoane.

Producția agricolă a României o depășește pe cea a celorlalți trei colegi din regiune, dar rămâne în urma Bulgariei și Serbiei în ceea ce privește valorificarea eficientă a fiecărui hectar de teren arabil. În ceea ce privește randamentul la hectar, Bulgaria se situează pe primul loc cu producția de grâu și porumb, în timp ce Serbia este pe primul loc cu floarea-soarelui și rapița.

Cum au arătat importurile și exporturile României cu Ucraina

Importurile României din Ucraina au crescut cel mai mult dintre cele trei țări. În 2022, importurile de grâu din Ucraina au înregistrat cel mai mare salt, ajungând la 505.442 de tone. Acest lucru contrastează puternic cu o cantitate cumulată importată de 338 kg în cei trei ani anteriori invaziei Rusiei în Ucraina.

Importurile de porumb din Ucraina au înregistrat al doilea cel mai mare salt în 2022, urcând de aproximativ 585 de ori în comparație cu importurile cumulate de grâu acumulate în 2019-2021 și ajungând la 745.968 de tone.

Importurile de floarea-soarelui au urcat de peste 65 de ori, ajungând la 359.182 de tone, în timp ce importurile de rapiță au crescut de aproape 60 de ori, ajungând la 320.835 de tone. În cei trei ani dinaintea războiului, importurile de grâu și porumb ale României din Ucraina au feliat o fracțiune cu totul neglijabilă din totalul importurilor de aceste cereale ale țării – în 2022, cifra a crescut la o pondere de 48,2% pentru grâu și 55,7% pentru porumb.

Importurile de semințe de rapiță din Ucraina au tăiat o cotă de 80,6% din cantitatea totală a importurilor de rapiță ale României în 2022, sărind de la 2,2% în perioada 2019-2021. Importurile de floarea-soarelui au crescut la 54,9%, de la doar 0,7% în perioada 2019-2021.

În ceea ce privește exporturile de grâu ale României în 2022, acestea au scăzut cu 17,7% pe an, la 5,685 milioane de tone, în timp ce ponderea lor în producția țării a scăzut cu 0,7 pp, la 65,5 pp. Exporturile de floarea-soarelui au crescut ușor cu 0,5% pe an, ajungând la 1,453 milioane de tone în 2022, în timp ce ponderea lor în producție a crescut cu 18,1 pp, la 69%. Exporturile de porumb ale României au decelerat în cel mai rapid ritm, ajungând la 5,54 mil. tone, în urma unei scăderi anuale de 19,6%. Ca pondere în producția anuală, exporturile de porumb au crescut la 68,9% în 2022, de la 46,5% în anul precedent. Exporturile de semințe de rapiță au crescut ușor, în creștere cu 3,8% pe an, la 1,021 milioane de tone în 2022, tăind o cotă de 83,1% din producție – de la 71,5% cu un an înainte.

România a înregistrat cele mai mari venituri din exploatare în 2021

România a înregistrat cele mai mari venituri din exploatare în 2021, de 3,288 miliarde de euro. Acest lucru reprezintă o creștere de 43% pe an, consolidând dominația României în rândul celorlalte țări analizate.

Bulgaria a urmat ca a doua țară ca mărime în ceea ce privește veniturile operaționale reale în 2021, ajungând la 2,173 mld. euro, reprezentând o creștere de 37% de la an la an.

Serbia a raportat o creștere cu 17% a cifrei de afaceri, până la 1,528 mil. euro.

Moldova, la rândul său, a înregistrat cea mai mare rată de creștere anuală în 2021, de 51,6%, dar a avut cea mai mică cifră de afaceri dintre cele patru țări, de 564 mil. euro. Proiecțiile noastre indică faptul că aceste țări vor menține această structură a veniturilor și acest clasament până la sfârșitul anului 2024, diferența dintre lider și cel de-al doilea clasat crescând cu aproape 2 mld. euro.

România are două regiuni proeminente care au condus detașat în ceea ce privește veniturile din exploatare și au reprezentat peste 50% din cifra de afaceri din industria cerealelor în 2021. Regiunea Sud-Muntenia a fost cea mai mare, cu vânzătorii de cereale care au raportat un venit agregat de 870 milioane de euro, sau cu 55% mai mult decât în 2020. A doua cea mai mare regiune a fost regiunea Sud-Est, cu o rată de creștere anuală similară de 54% și un venit total de 824 milioane EUR în 2021. Dintre celelalte șase regiuni rămase în țară, regiunea Nord-Est se evidențiază ca fiind cea mai mare și are cele mai optimiste proiecții pe termen scurt. În ciuda faptului că a raportat venituri operaționale staționare în 2019 și 2020, de 349 milioane euro, rata sa de creștere de 56% în 2021 a fost apropiată de cea a celor doi lideri. Regiunea Vest a raportat venituri de exploatare agregate de 320 de milioane de euro în 2021, în timp ce regiunea Centru a înregistrat venituri de 125 de milioane de euro în 2021.