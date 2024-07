PENSII 2024 | Mai mulți pensionari au primit decizii de micșorare a pensiilor chiar înainte de majorările anunțate de Guvern în luna septembrie. Care este motivul

Mai mulți pensionari români au fost înștiințați despre micșorarea pensiilor lor chiar înainte de majorările promise de Guvern pentru luna septembrie. Motivul invocat este existența unor erori de calcul.

Dorina Barcari, expert în pensii și salarizare, a explicat în exclusivitate la Antena 3 CNN cine sunt acești pensionari și ce trebuie să facă românii în cazul în care primesc o astfel de decizie.

”Am primit telefoane foarte multe din toată țara, oameni în stare de șoc, oameni care plâng, oameni care se lamentează în toate felurile, care au primit decizii de micșorare a pensiilor și de recuperare a unor debite create în sarcina lor din erorile funcționarilor de la casele de pensii.

Ori prin legea 125 / 2014 se cere ca erorile funcționarilor de stat în sarcina pensionarilor să nu fie recuperate de la pensionari, ci să fie acoperite de stat.

În schimb, noi am adăugat ceva în legea aceasta, și am pus acolo, la sfârșit, cu litere mici, să nu se vadă bine, ”prin contestare”. Oamenii nu cunosc legea, de multe ori nici avocații nu știu, probă este faptul că și cei din Guvern o ignoră, atâta timp cat ieri s-a dat chiar o ordonanță în sensul acesta. Nu văd de ce era nevoie să se mai dea această ordonanță”, a explicat expertul în pensii.

”Problema este că aceste erori, care se pretind că există, nu sunt demonstrate. Casele de Pensii nu se deranjează să arate pensionarului unde a fost greșeala.

Acum vreo 10 zile, doamna ministru, într-o emisiune, eu atunci am crezut că este o bâlbă, a spus clar că s-au emis 15 milioane de decizii. Ori nu avea logică să emiți 15 milioane de decizii. Ei bine, acum am înțeles de ce au fost emise 15 milioane, pentru că o parte din ele sunt, de fapt, de micșorare a pensiilor, după care urmează o actualizare pe Legea 360. Mi se pare o meschinărie atât de urâtă, pentru niște oameni în ultima parte de viață, care sunt foarte fragili…”, a mai spus ea.

”În acest moment, o mare parte a pensiilor sunt sub coșul minim. Acolo unde există doi pensionari cu pensiile astea mizerabile, se descurcă greu, dar au șanse să se descurce. Dar atunci când rămâne un singur pensionar cu o pensie mică nu are cum să trăiască, face niște sacrificii inumane. Cu o săptămână înainte de următoarea pensie, majoritatea nu mai are 1 leu în casă. Mulți se duc și împrumută 25 de lei de la casele de ajutor reciproc. Au ajuns să meargă la farmacie, și să se roage de farmaciști să le dea medicamente cu termen depășit.

Am văzut chiar eu profesori, de un mare profesionalism, care vin la închiderea pieței să caute în gunoaie. Nu mi se pare drept pentru niște oameni care au muncit în țara asta și s-au plătit aceste pensii”, a concluzionat Dorina Barcari în exclusivitate la Antena 3 CNN.

