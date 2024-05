PENSII 2024: Câte pensii prevăzute de legi speciale au fost încasate în aprilie 2024? 345 lei pentru un artist, peste 2.100 lei un revoluționar

ASTĂZI: Începe Evaluarea Națională pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. CALENDARUL probelor Luni, 13 mai 2024, începe Evaluarea Naţională 2024 pentru elevii de clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a. Peste 500.000 de elevii de clasa a II-a, a IV-a și a VI-a susțin, în perioada 13 – 29 mai, probele […]