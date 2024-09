PENSII 2024: Când vor fi virate pe card pensiile în luna octombrie, după a doua majorare

De la 1 octombrie 2024, pragul de impozitare a pensiilor va crește de la 2.000 de lei, la 3.000 de lei, ceea ce înseamnă că puțin peste 3 milioane de seniori vor beneficia de majorare.

Conform calendarului, cei care au carduri bancare vor primi pensiile între 9 și 11 octombrie, în funcție de banca la care sunt deschise conturile. Aceasta metodă de plată permite pensionarilor să aibă acces rapid la fonduri, facilitând gestionarea veniturilor lor.

Pe de altă parte, pensionarii care aleg să utilizeze serviciile Poștei Române vor primi pensiile între 1 și 15 octombrie. Acest sistem asigură o distribuție uniformă și organizată a fondurilor, astfel încât toți seniorii să aibă ocazia să-și încaseze pensiile în timp util.

Aceasta este a doua lună în care majoritatea pensionarilor din România beneficiază de pensii majorate, aducându-le o ușurare financiară binevenită. După recalcularea din septembrie, au apărut nemulțumiri legate de sumele primite, ceea ce a generat un val de contestații.

Pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. În caz contrar, pensiile se întorc la casa teritorială de pensii de unde pot fi solicitate pentru reordonanțare la plată.

Pentru persoanele care încasează pensia în cont curent sau cont de card, în situația în care nu au fost găsite acasă și au fost avizate, documentele de informare cu privire la sumele plătite (taloanele mov), nesolicitate de beneficiari, se păstrează la sediul oficiului poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs.

Vestea bună este că, începând cu 1 octombrie, pensiile sub 3.000 de lei nu vor mai fi supuse impozitării. „După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, nicio pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată”, a spus recent ministrul Muncii, potrivit Agerpres.

Astfel, de la 1 octombrie, impozitul va reprezenta 10% din diferenţa ce depăşeşte 3.000 de lei, a adăugat ea. Această modificare legislativă reprezintă un avantaj semnificativ pentru pensionarii care primeau pensii ușor peste pragul anterior de 2.000 de lei, obligându-i să plătească impozit pe sumele suplimentare.

La 1 ianuarie se face indexarea cu rata inflației, iar în februarie-martie se va finaliza mica recalculare, ceea ce înseamnă că unii pensionari au parte de încă o creștere.

