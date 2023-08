PENSII 2023: Cine poate cumpăra vechimea în muncă, cât costă un an de vechime și ce documente sunt necesare

19 august: Ziua mondială a fotografiei

Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) a procedeului de realizare a unei fotografii numit ”daghereotipie”. În 1826, Nicéphore Niépce a captat o fotografie cunoscută sub numele de ”View from the Window at Le Gras” printr-un proces numit “heliografie”, considerată cea mai veche fotografie.

După moartea lui Niépce, Daguerre continuă experimentele împreună cu fiul acestuia, Isidore. Foloseşte ca agent sensibilizator iodul pus pe o placă de cupru, acoperit cu un strat de argint. Printr-o developare în vapori de mercur se obţine o imagine negativă în relief (o matriţă). O fotografie realizată de inventator în 1837 prin ”daghereotipie” a reprezentat un colţ din atelierul său. La 9 ianuarie 1839, invenţia a fost prezentată Academiei Franceze de Ştiinţe şi Louis Daguerre a obţinut brevetul.

Deşi atât Isidore, cât şi Daguerre au primit rente viagere din partea guvernului francez, doar numele lui Daguerre rămâne asociat cu invenţia. În următorii ani, noul proces are un succes extraordinar în întreaga Europă, fiind promovat în aproape toate ziarele din acea vreme. Daguerre a fost făcut ofiţer în Legiunea de Onoare şi a călătorit mult pentru a-şi promova descoperirea. Este considerat părintele fotografiei.

Câteva luni mai târziu, pe 19 august 1839, guvernul francez a cumpărat brevetul şi a anunţat invenţia ca fiind un cadou “gratuit pentru lume”. Procedeul ”daghereotipiei” a fost folosit după aproximativ 11 ani, în numeroase studiouri din New York, marcând începutul erei moderne în fotografie.

Amatori, profesionişti sau poate aflaţi la prima fotografie, această zi este dedicată celor pasionaţi de fotografie. Fie că este vorba despre un peisaj, portret sau despre surprinderea unei acţiuni, a unui aspect din viaţa de zi cu zi, fotografia este mai mult decât o imagine, este o poveste. Site-ul www.worldphotoday.com vine în întâmpinarea celor care doresc să marcheze Ziua mondială a fotografiei sugerând organizarea de reuniuni în care cei cu experienţă în această artă să ofere celor mai puţin cunoscători date despre tehnicile noi de realizare a fotografiilor, dar şi organizarea de excursii şi de plimbări pentru a realiza cât mai multe fotografii.

Sursa: agerpres.ro