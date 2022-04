Pensii 2022: Formula de calcul a pensiei. Exemplu de calcul pornid de la stagiul de cotizare realizat și numărul de puncte. Cum se calculează suma primită și de ce DEPINDE câţi bani vor primi pensionarii

Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, a dat mai multe explicații despre factorii de care depinde cuantumul pensiei pe care o vor primi salariații români care se retrag din activitate.

Sunt două date foarte importante pe care noi trebuie să le urmărim: decizia de pensie pe care orice om are când iese la pensie. Când facem evaluarea, noi ne referim, în principal, la stagiul de cotizare realizat și al doilea indicator este numărul total de puncte realizate de respectivul beneficiar.

Spre exemplu, cazul unui bărbat care are un stagiu de 38 de ani o lună și 20 de zile și are un total de puncte de 23,81575. Are 22 de ani realizați în grupa a doua de muncă, aceștia sunt anii cotizați. La ei se adaugă un spor de ani în plus aferent grupei a doua de muncă, astfel încât, cu cei cinci ani de condiții normale realizate, ajunge la acest stagiu de 38 de ani, o lună și 29 de zile.

A lucrat în tricotaj, efectiv a lucrat 22 de ani și 24 de zile în grupa a doua, respectiv cinci ani în condiții normale. Deci, după 27 de ani de muncă, în momentul de față a ajuns la un punctaj mediu de 0,8164 pe care îl înmulțim cu valoarea actuală a punctului de pensie de 1586 de lei și vedem că are în jur de 1.500 de lei”, a explicat, pentru Antena 3, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu.

„Noi ne propunem ca până la sfârşitul acestui an să încheiem acest proces de evaluare, întreg procesul de evaluare premergător recalculării. Trebuie ca undeva pe la sfârşitul anului curent şi începutul anului viitor deja să avem un draft deja de act normativ pe care să-l prezentăm în Parlament, în consultare publică.

S-a semnat un contract de consultanţă cu Banca Mondială. Ei ne cer foarte multe date cu privire la tipul de pensionari, cu privire la nivelul de venituri, la evoluţia demografică ce va avea loc în viitorii cel puţin 50 de ani. Ulterior ne vor prezenta nişte studii de care va trebui să ţinem cont. Evident că legea o vom face noi. Deja colegii noştri lucrează, avem un colectiv de specialişti şi lucrăm la noul act normativ”, a explicat, pentru Antena 3, Daniel Baciu.

Sursa: dcbusiness.ro