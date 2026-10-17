Pensia de urmaș după decesul soțului sau soției în 2026: Cine are dreptul, ce condiții trebuie îndeplinite și cum se calculează

Soțul sau soția rămasă în viață poate beneficia de pensie de urmaș în anumite condiții prevăzute de lege, iar cuantumul acesteia depinde de drepturile de pensie ale persoanei decedate și de numărul urmașilor eligibili.

Legislația prevede situații în care pensia se acordă pe tot parcursul vieții, dar și cazuri în care plata este limitată la o anumită perioadă.

Pensia de urmaș este reglementată de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Potrivit acesteia, dreptul poate fi acordat atât soțului supraviețuitor, cât și copiilor persoanei decedate, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Cine poate primi pensia de urmaș după decesul partenerului de viață?

Dreptul la pensie de urmaș se poate acorda dacă persoana decedată era deja pensionară sau îndeplinea condițiile legale pentru obținerea unei pensii.

Pentru soțul supraviețuitor, legea stabilește mai multe situații în care poate fi acordat acest drept, în funcție de vârstă, durata căsătoriei, starea de invaliditate, veniturile realizate și existența copiilor aflați în întreținere.

1. Pensie de urmaș pe tot parcursul vieții, la vârsta standard de pensionare

Soțul supraviețuitor poate primi pensie de urmaș pe tot parcursul vieții dacă a împlinit vârsta standard de pensionare și dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani.

Dacă mariajul a durat între 10 și 15 ani, pensia poate fi acordată, însă cuantumul se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună de căsătorie lipsă până la împlinirea pragului de 15 ani, echivalentul a 6% pentru fiecare an în minus.

De exemplu, în cazul unei căsătorii care a durat 12 ani, diminuarea este de 18% din cuantumul calculat potrivit regulilor aplicabile.

2. Pensie de urmaș în caz de invaliditate

Soțul supraviețuitor care nu a împlinit vârsta standard de pensionare poate beneficia de pensie de urmaș dacă este încadrat în gradul I sau II de invaliditate, în condițiile stabilite de lege.

În această situație, căsătoria trebuie să fi durat cel puțin un an, iar veniturile din categoriile de activități prevăzute de lege trebuie să fie inexistente sau mai mici decât salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Dreptul se acordă pe perioada în care sunt îndeplinite condițiile legale, inclusiv cele referitoare la invaliditate.

3. Pensie de urmaș în cazul unui accident de muncă sau al unei boli profesionale

Există o excepție privind durata căsătoriei atunci când decesul persoanei care susținea familia a survenit ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

În acest caz, soțul supraviețuitor care nu a atins vârsta standard de pensionare poate beneficia de pensie de urmaș indiferent de durata căsătoriei, dacă îndeplinește condițiile legale privind veniturile.

4. Pensie de urmaș pentru șase luni după deces

Soțul supraviețuitor care nu se încadrează în situațiile principale prevăzute de lege poate primi pensie de urmaș timp de șase luni de la data decesului, dacă îndeplinește condițiile legale referitoare la venituri.

Această formă de sprijin este temporară și nu trebuie confundată cu pensia acordată pe tot parcursul vieții.

5. Pensie de urmaș pentru soțul care are în îngrijire copii mici

Legea prevede și posibilitatea acordării pensiei de urmaș soțului supraviețuitor care avea în îngrijire, la data decesului, unul sau mai mulți copii cu vârsta de până la șapte ani.

Pensia se poate acorda până când ultimul dintre acești copii împlinește șapte ani, cu respectarea condițiilor legale privind veniturile.

Acest drept poate fi important pentru părintele care rămâne singur să se ocupe de creșterea copiilor după pierderea partenerului.

Cum se calculează pensia de urmaș?

Cuantumul pensiei de urmaș nu se stabilește automat la nivelul pensiei încasate de persoana decedată. Calculul se raportează la drepturile de pensie ale acesteia, conform regulilor prevăzute de Legea nr. 360/2023.

În principal, baza de calcul este:

*pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care persoana decedată ar fi avut dreptul;

*pensia de invaliditate de gradul I aflată în plată sau la care persoana decedată ar fi avut dreptul, dacă decesul a intervenit înainte de îndeplinirea condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă.

Exemplu de calcul

Dacă baza de calcul stabilită pentru pensia persoanei decedate este de 3.000 de lei, cuantumul pensiei de urmaș se determină astfel:

*Pentru un singur urmaș eligibil: 50% × 3.000 lei = 1.500 lei.

*Pentru doi urmași eligibili: 75% × 3.000 lei = 2.250 lei în total.

*Pentru trei sau mai mulți urmași eligibili: 100% × 3.000 lei = 3.000 lei în total.

Acesta este un exemplu orientativ, înaintea eventualelor diminuări aplicabile în funcție de durata căsătoriei și fără a lua în calcul alte particularități ale dosarului. Suma efectivă este stabilită de casa teritorială de pensii.

Ce se întâmplă dacă soțul supraviețuitor are deja propria pensie?

O persoană care are dreptul la propria pensie și îndeplinește, în același timp, condițiile pentru pensia de urmaș poate opta pentru pensia mai avantajoasă.

Alegerea nu înseamnă că cele două pensii se cumulează automat. Potrivit legii, beneficiarul optează pentru dreptul de pensie mai avantajos, iar plata se efectuează în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

De asemenea, dacă se modifică numărul urmașilor care au dreptul la pensie, cuantumul poate fi recalculat. De exemplu, pierderea sau dobândirea dreptului de către unul dintre beneficiari poate influența procentul aplicabil.

Unde se depune cererea și ce documente sunt necesare?

Pentru obținerea pensiei de urmaș, solicitantul trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii competente, cu o cerere și documentele justificative prevăzute de lege.

În funcție de situație, dosarul poate include:

*cererea pentru acordarea pensiei de urmaș;

*actul de identitate al solicitantului;

*certificatul de deces al persoanei care a susținut familia;

*certificatul de căsătorie;

*documentele privind drepturile de pensie ale persoanei decedate, dacă sunt solicitate;

*documente medicale și decizia de încadrare în grad de invaliditate, dacă dreptul este solicitat pe acest temei;

*alte acte necesare pentru dovedirea condițiilor prevăzute de lege.

Lista exactă trebuie verificată la casa teritorială de pensii, deoarece documentele solicitate pot varia în funcție de situația concretă și de informațiile deja existente în evidențele instituției.

De când se plătește pensia de urmaș?

Data de la care se acordă drepturile depinde de situația persoanei decedate și de momentul depunerii cererii.

În cazul în care persoana decedată era pensionară, drepturile pot fi acordate din prima zi a lunii următoare decesului, dacă cererea este înregistrată în termen de 30 de zile de la data decesului.

Dacă persoana decedată nu era pensionară, dar îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii, cererea depusă în termenul legal de 30 de zile poate permite acordarea drepturilor de la data decesului.

Dacă cererea este depusă după expirarea termenului, drepturile se acordă, de regulă, de la data înregistrării cererii, potrivit regulilor aplicabile.

Din acest motiv, este recomandat ca familia să contacteze cât mai repede casa teritorială de pensii, pentru a evita pierderea unor drepturi care ar fi putut fi acordate pentru o perioadă anterioară.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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