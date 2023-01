PENE de curent în Alba Iulia: În ce cartiere au avut loc căderi de tensiune și care este cauza

Legea bacșișului 2023: Ce se întâmplă atunci când vrei să lași un bacșiș de peste 15% la restaurant

De la data de 1 ianuarie a intrat în vigoare legea care prevede impozitarea bacșișului cu 10% în baruri și restaurante. Bacșișul este trecut pe nota de plată și pe bonul fiscal, iar consumatorii pot plăti chiar și cu cardul.

Bacșișul e suma pe care clientul o lasă în plus față de consumație dacă dorește. Prin introducerea acestei legi, consumatorul nu e obligat să plătească acea sumă în plus, însă legea interzice firmelor să condiționeze serviciul sau bunul de acordarea unei sume în plus ca bacșiș.

Barurile sau restaurantele sunt obligate să înmâneze clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacșișului oferit, între 0% și 15% din valoarea consumației. De asemenea, nota de plată trebuie să conțină și o altă rubrică în care clientul să poată înscrie suma oferită drept bacșiș, în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod de stabilire a valorii bacșișului acordat. De reținut este faptul că, le este interzis operatorilor economici să condiționeze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordare a bacșișului.

Ce se întâmplă în cazul în care clientul dorește să lase o sumă mai mare ca bacșiș, spre exemplu 20%, și folosește card bancar? Cornel Grama, consultant fiscal, a explicat că, ce poate face restaurantul sau barul dacă primește mai mult de 15%.

Ce spune Legea bacșișului

„Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) au obligația de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacșișului oferit, între 0% și 15% din valoarea consumației.Nota de plată trebuie să conțină și o altă rubrică în care clientul să poată înscrie suma oferită drept bacșiș, în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod de stabilire a valorii bacșișului acordat”, potrivit Legii 376/2022.

Cornel Grama spune că clientul poate lăsa bacșiș între 0 și 15% prin completarea acestuia pe nota de plată adusă înaintea eliberării bonului fiscal. „Aceasta evident poate depăși cei 15% pentru că legiuitorul nu văd să mă limiteze”, a mai spus consultantul fiscal, potrivit Hotnews.

Într-o astfel de situație, restaurantul are următoarele variante:

Să includă suma rămasă ca venit salarial pentru angajați, caz în care se plătește impozit pe venit, contribuția la sănătate și la pensii.

Să fie introduși în firmă, dar să plătească celelalte taxe pentru ei, cum ar fi TVA (plus alte taxe care se plătesc ulterior, de exemplu impozit pe profit/venit – după caz).