Paul Voicu: ”Gabriel Pleșa nu a mai avut răbdare să se termine sondajele PNL. În martie vor fi desemnați candidații pentru toate primăriile din județul Alba”

Demisia lui Gabriel Pleșa vineri din funcția de viceprimar și consilier local, dar și din PNL și trecerea la USR, alături de care și-a anunțat candidatura pentru Primăria Alba Iulia, a iscat diverse reacții în rândul politicienilor.

Viceprimarul cu atribuții de primar, Paul Voicu, a declarat pentru ziarulunirea.ro că la nivelul formațiunii politice din care face parte sunt în derulare două sondaje pentru desemnarea candidaților pentru primării din partea PNL, unul la nivel național și unul la nivel de județ. Potrivit acestuia, sondajele vor fi finalizate abia la începutul lunii martie, când partidul își va desemna candidații.

Paul Voicu a mai precizat că în cadrul partidului au existat discuții încă de anul trecut, de la alegerile europarlamentare, când trebuia tranșată problema și ales un viceprimar cu atribuții de primar.

”Pentru desemnarea candidatului de primar din partea PNL sunt două sonaje în curs de execuție, unul pe care îl face la nivel central partidul, la București, pentru toate reședințele de județ din România, care nu este încă gata.

Mai este un sondaj de opinie pe care noi l-am făcut la nivel de Alba Iulia, nici acesta nu este gata, dar sperăm la sfârșitul lunii să fie amandouă finalizate și în luna martie PNL-ul să își desemneze candidații pentru toate primăriile din județul Alba, nu numai pentru unele cu care am ieșit până acum în presă.

Referitor la demisia colegului meu Gabriel Pleșa, vă pot spune că a fost o decizie unilaterală, este decizia dânsului. Discuțiile în partid sunt de anul trecut pe acest subiect, începând chiar de la alegerile europarlamentare, când în partid trebuia să tranșăm problema și să avem un viceprimar cu atribuții de primar. Ulterior, Gabriel Pleșa și-a exprimar de multe ori intenția de a candida ca și primar din partea unei formațiuni politice, dar nu a avut răbdarea să se termine aceste sondaje.

Pentru noi este importantă echipa, am spus-o de foarte multe ori și în acest an de când a plecat Mircea Hava. Am lucrat de 25 de ani în Alba Iulia și în județ, prioritar pentru mine și pentru echipa primăriei sunt actualmente proiectele care sunt foarte multe în acest an față de anul trecut și din fonduri proprii, din bugetul local și din fonduri europene. Trebuie să le executăm, să le implementăm, în acest oraș, să lucrăm pentru cetățeni.

Politica este importantă, pentru că politic conducem instituțiile statului, dar din punctul meu de vedere este importantă în campania electorală, după care să trecem să facem adrministrație publică locală. Alții înțeleg că trebuie să facă politică 4 ani și o lună de administrație publică locală.

Eu înțeleg de 20 de ani că trebuie să lucrăm pentru cetățeni, asta așteaptă oamenii din partea noastră, să facem lucruri importante pentru ei, să îi ascultăm și să rezolvăm problemele”, a spus Paul Voicu.