Paul Voicu, după mesajele răutăcioase ale unor internauți: ,,Apa trece, pietrele rămân! La Alba Iulia, prețuim omenia!”

Într-o postare publicată pe un site de socializare din mediul online, Paul Voicu, Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Alba Iulia, a condamnat atitudinea ostilă a mai multor internauți, făcând astfel apel la echilibru și la cumpătare.

,,Apa trece, pietrele rămân! La Alba Iulia, prețuim omenia!

Am ajuns aproape de finalul acestei campanii electorale pe care eu am simțit-o și trăit-o mai mult ca angajat al acestui oraș și mai puțin ca politician. Mintea mea de inginer n-a deslușit niciodată prea bine atacul adversarilor cu orice preț sau profitul de imagine de conjunctură. Merg pe bârnă în zona asta pentru că prefer să fac pași mulți și siguri acolo unde mă pricep și am demonstrat asta: LA PRIMĂRIE!

Acum, gândurile mele sunt pentru cei care văd lucrurile ca și mine. Pentru toți cei care au privit această campanie departe de agresivitate, de ură, de reproșuri lipsite de respect, păstrându-și ținuta de oameni. Am observat, și ieri, în timpul audiențelor online, cum indivizi lipsiți de remușcări și, în mod clar, de propria identitate, au profitat de favorurile tehnologiei postând, la indicațiile șefilor, texte de prost gust fără nicio legătură cu realitatea și administrația. N-aș fi crezut că fanatizarea și disprețul în cuvinte și-ar putea face loc într-o campanie, aici, la Alba Iulia.

E de ajuns să înlături ura, ca să poți purta un dialog. E suficient să-ți exprimi nemulțumirea, pentru a avea parte de un rezultat favorabil. Am înțelegere și mă implic în absolut orice neajuns pe care locuitorii mi-l semnalează, pentru că într-un oraș nemulțumirile au fost și vor rămâne, indiferent de cine este primar.Dar nu pot avea îngăduință față de tonul lipsit de respect și, ingredientul principal al politicii, bălăcăreala. Refuz să cred că distanțarea socială e o justificare pentru ostilitate umană. Și sunt gata, oricând, să stau în fața oricui are capacitatea de a dialoga, în orice problemă ține de oraș. Mai mult, săptămâna viitoare le voi arăta celor care s-au străduit să lanseze un serial de acuzații la adresa mea, că toți sunt departe de adevăr și că expresii talibanice de genul ”nu-l lăsăm să scape” sunt singurele care au rămas din campania lor și nu le aduc niciun câștig.

Sunt optimist și cred în cei care-mi sunt alături, dar și în cei care nu sunt de acord cu mine dar nu-și pierd busola morală. Pentru mine, a câștiga primăria nu înseamnă a-ți dezonora gratuit adversarii, ci a arăta doar ce vrei și ești convins că poți să faci!”