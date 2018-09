Patru șoferi cu alcoolemie ”taxați” în weekend, de polițiștii din Alba. Recordul – 1.05 mg/l alcool pur în aerul expirat, înregistrat de un bărbat de 44 de ani, din Blaj

Patru șoferi cu alcoolemie au fost surprinși în trafic, în weekend, de polițiștii din Alba. Recordul – 1.05 mg/l alcool pur în aerul expirat – a fost înregistrat de un bărbat de 44 de ani, din Blaj:

*La data de 31 august 2018, în jurul orei 17.20, poliţiştii rutieri din Cîmpeni, în timp ce acţionau pe strada Valea Mare din comuna Bistra, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un bărbat de 44 de ani, din comuna Bistra. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spitalul din Cîmpeni unde i-au fost recoltate mostre de sânge, in vederea stabilirii alcoolemiei. Faţă de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.

*La data de 31 august 2018, în jurul orei 22.30, poliţiştii Secției 5 Poliție Rurală Blaj l-au depistat pe un bărbat de 44 de ani, din Blaj, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1.05 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Faţă de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducere sub influenţa alcoolului.

*La data de 31 august 2018, în jurul orei 23.40, poliţiştii Secţie 1 Poliție Rurală Galda de Jos, în timp ce acţionau pe raza localităţii Oiejdea, l-au depistat pe un bărbat de 43 de ani, din comuna Galda de Jos, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Faţă de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influenţa alcoolului.

*La data de 01 septembrie 2018, în jurul orei 17.20, poliţiştii rutieri din Aiud, în timp ce acţionau pe strada Transilvaniei din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat de 50 de ani, din Aiud. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,59 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Faţă de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.