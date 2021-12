Patru scandalagii din BLAJ reținuți de polițiști pentru 24 de ore: Au amenințat un bărbat și au distrus un gard...

ITM Alba: Amenzi de 41.000 de lei și zeci de avertismente, în perioada 13-17 decembrie 2021. Ce deficiențe au găsit inspectorii

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2021, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 13.-17.12.2021, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 53

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 286

Din care – femei : 154

Număr deficienţe constatate: 126

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 5

Din care : – 3 amenzi in valoare de 41.000 lei ( 2 amenzi in valoare de 40.000 lei pentru 2 persoane depistate in lucru fără forme legale de angajare );

– 2 avertismente.

Principalele deficienţe constatate în controale :

primirea in lucru a salariaților fără intocmirea contractelor individuale de muncă;

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 45

Număr deficienţe constatate: 75

Număr de măsuri dispuse : 75

Angajatori sancționați: 9

Nr. sancţiuni aplicate: – 11

– 11 avertismente;

Nr.evenimente in curs de cercetare : 3

Principalele deficienţe stabilite în controale :