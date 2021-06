Patru fotbaliști din Alba, în finalele de juniori | B. Lazăr (Viitorul Constanța) și E. Codrea (UTA) se bat pentru trofee

Patru fotbaliști talentați din Alba sunt angrenați în finalul acestei săptămâni în meciurile decisive pentru decernarea trofeelor în competițiile juvenile organizate de Federația Română de Fotbal.

Este vorba despre fundașul albaiulian Bogdan Lazăr (Viitorul Constanța), calificat în finala mare la Liga Elitelor Under 19, apărătorul cugirean Emanuel Codrea (UTA Arad), prezent în ultimul act la categoria de vârstă Under 17, atacantul Daniel Nicula (originar din Stremț), ce va juca cu Gaz Metan Mediaș finala mică la Under 19 și mijlocașul Darius Trifu (din Cetatea Marii Uniri), ce va lupta pentru bronz la Under 17, cu FCSB.

Emanuel Codrea, fundașul de bandă stângă în vârstă de 17 ani (împliniți în 6 februarie) a plecat în iarna lui 2019 la FCSB de la juniorii Unirii Alba Iulia, iar ulterior a ajuns în efectivul “Bătrânei Doamne”. UTA Arad Under 17 va juca în premieră pentru trofeu în Liga Elitelor, după ce a eliminat în semifinală tocmai pe FCSB (4-1 la Arad și 1-1 la București), cugireanul fiind integralist în ambele dispute și cu un gol din penalty în prima manșă (Darius Trifu, ce va aniversa 17 ani în 28 iulie, a jucat 66 de minute în manșa tur). Arădenii vor întâlni în finală pe Viitorul Constanța care a trecut, cu o dublă victorie de Universitatea Craiova (2-1 la Ovidiu și 3-0 în Bănie).

Apărătorul Bogdan Lazăr (va împlini 18 ani în 26 iunie) este titular de nădejde în echipa Under 19 a echipei obișnuite cu câștigarea trofeelor. Internațional Under 18, albaiulianul, accidentat în această perioadă, a eliminat în semifinalele Ligii Elitelor Under 19 pe Gaz Metan Mediaș (2-1 în deplasare și 7-0), unde activează Daniel Nicula (a împlinit 18 ani în 20 martie).

Mai concret, duminică, 13 iunie, la Mogoșoaia, se joacă, la Under 19, FCSB – Gaz Metan Mediaș (ora 12.00, finala mică) și AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – Viitorul Constanța (ora 14.00, finala mare). Luni, 14 iunie, tot la Mogoșoaia, este rândul juniorilor mici, la Liga Elitelor Under 17, să lupte pentru medalii: FCSB – Universitatea Craiova (ora 12.00, finala mică), UTA Arad – Viitorul Constanța (ora 14.00, finala mare)

