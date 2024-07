Pas spre performanță! Cinci talente fotbalistice de la Olimpia Aiud, la Ripensia Timișoara!!! Este vorba despre Raul Ocnean, David Dondoș și Rafa Palco (toți din 2009), care vor evolua la Under 16, respectiv Ștefan Deac și Alexandru Szobo (ambii din 2008), aceșția jucând la Under 17, toți elevi ai antrenorului Marius Ștefan Călușer

În continuare fără echipă de seniori, Aiudul fotbalistic produce talente pe bandă rulantă! Astfel, în această vară Olimpia Aiud, campioana județeană la Under 16, a transferat 5 jucători la Academia de Fotbal Ripensia Timișoara. în Banat formându-se o adevărată „legiune aiudeană”. Este vorba despre Raul Ocnean, David Dondoș și Rafa Palco (toți din 2009), care vor evolua la Under 16, respectiv Ștefan Deac și Alexandru Szobo (ambii din 2008), aceșția jucând la Under 17, toți elevi ai antrenorului Marius Ștefan Călușer. Un pas înainte pentru tinerii fotbaliști aiudeni care astfel au oportunitatea să crească la un alt nivel de performanță, respectiv la categoria Elite. Anul trecut, Luca Alexandru Boancă (născut în 2008), și el golgheter județean la Under 16, fost căpitan la Olimpia Aiud, a ajuns la Ripensia Timișoara, club care în 2023 la clasificarea FRF a academiilor a fost pe locul șase, iar în prezent se plasează pe locul al 18-lea la nivel național.

„Mă bucur din tot sufletul că acești jucători au reușit să plece din Aiud la o echipă cu tradiție în fotbalul românesc. Chiar dacă tarele fotbalului românesc n-au ocolit un oraș cu traditie, Ripensia rămâne o forță la nivel juvenil. Nutresc convingerea că Ripensia va fi doar o etapă benefică pentru afirmarea lor. Ei vor fi ajutați de doi profesioniști la nivel de juniori, Ghiță Mărișescu la Under 17 și Iulian Prodana la Under 16. Aceasta este cea mai mare satisfacție a unui antrenor de copii și juniori când elevii pe care i-a antrenat fac pasul spre un nivel superior, lăsând în urmă mediul în care au crescut”, a precizat Marius Ștefan Călușer.

Clubul din municipiul Aiud (președinte Ioan Demeter) aniversează 75 de ani de existență în 2024. La Under 16 Olimpia Aiud a devenit campioană județeană, iar Raul Cristian Ocnean a fost golgheterului acestei categorii competiționale, cu 59 de reușite, un palmares remarcabil. Aiudenii au câștigat toate cele 20 de partide susținute și au avut un golaveraj senzațional, 212-8, o medie de peste 10 goluri înscrise/ meci.

