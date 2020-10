Partida Sănătatea Cluj – Industria Galda de Jos, amânată de FRF! Baghiu, depistat pozitiv, oaspeții nu au primit în timp util documentele de la DSP Alba

Partida dintre Sănătatea Cluj și Industria Galda de Joa, programată în această după-amiază, la Jucu, a fost amânată de către FRF! Meciul conta pentru etapa a 6-a din Seria a 9-a din Liga a 3-a, fiind al doilea care nu se dispută din motive legate de COVID-19, celălalt fiind Unirea Dej – CS Hunedoara.



Asta întrucât un echipier al Galdei, Flaviu Baghiu, a fost depistat pozitiv, iar ancheta epidemiologică obligatorie în acest caz nu a putut fi finalizată în timp util, pentru a fi transmise către FRF actele în cauză.

Flaviu Baghiu este în acest moment singurul fotbalist infectat cu COVID-19 din tabăra „lanternei roșii”, acesta având cazuri pozitive în familie. Acesta nu a evoluat deloc în acest campionat din cauza unei suspendări de 6 etape, din sezonul precedent și urma să reintre astăzi, dacă totul era în regulă.

Fotbalistul locuiește în comuna Galda de Jos, unde în această săptămână a fost raportat un adevărat focar la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică de la Galda de Jos, Datele recente, primite de la DSP Alba au confirmat infectarea, cu noul coronavirus COVID-19, a 13 beneficiari și a unui angajat de la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilităţi Galda de Jos, numărul acestora ridicându-se la 117 beneficiari și 33 de angajați.

„Nu am primit documentele de la DSP Alba, deși am solicitat acest lucru insistent în ultimele două zile. Este vorba despre situație lui Baghiu, depistat pozitiv, însă nu s-a finalizat ancheta, astfel că nu am putut trimite actele către FRF. Am anunțat acest lucru la Comisia de Competiții în această dimineață și ni s-a transmis că meciul este amânat„, a transmis Marcel Giorgiu, președintele Industriei.

Cu 4 înfrângeri la rând și un singur punct agonisit, “galben-albaștrii” erau constrânși de situația apăsătoare din ierarhie să nu se întoarcă iarăși cu mâna goală din acest duel, abordat cu multiple probleme de efectiv. Paul Ciucă nu conta pe Baghiu (ispășit suspendarea, dar depistat pozitiv), Vonya (recuperat, nu a efectuat testul)), P. Muntean (din motive medicale, până la finalul anului), Goța (nerefăcut) și Cunțan (probleme medicale)

După toate probabilitățile, întâlnirea se va disputa în 4 noiembrie, situația convenind găldenilor, ce vor mai recupera dintre jucătorii accidentați, cu toate că va exista și o aglomerare a programului.