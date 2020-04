Părinții ar urma să primească, totuși, libere plătite și în vacanța de Paște. Ministrul muncii spune că se va face o excepție.

Liberele plătite pot fi date părinților care au copii în vârstă de până la 12 ani, dacă cursurile școlare sunt suspendate, dar nu și pentru vacanțe. Conform ministrului muncii însă, pentru vacanța de primăvară, care începe sâmbătă, se va face o excepție. În mod normal, părinții nu vor beneficia de aceste libere plătite începând de luni și până după Paște.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 217/2020 (normele de aplicare ale Legii nr. 19/2020), părinții care solicită liber de la angajator din cauza închiderii temporare a școlilor beneficiază de aceste zile libere plătite fără a fi luate în calcul perioadele de vacanță ale copiilor:

„Se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinți (…) zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare”.

Structura oficială a anului școalar în curs prevede că între 4 și 21 aprilie 2020 este vacanţa de primăvară. Prin urmare, în această perioadă, părinții nu mai pot beneficia de libere plătite și trebuie să se întoarcă la muncă. Totuși, ministrul muncii, Violeta Alexandru, a promis că zilele acestea se va face o modificare legală pentru ca părinții să primească libere plătite în vacanța care urmează să înceapă.

„Legea nu a fost gândită pentru această perioadă, ci este o lege care se referă la situaţii în care părintele trebuie să rămână acasă în perioada în care cursurile sunt suspendate. Nu avea nimeni cum să anticipeze la momentul elaborării legii că se va ajunge într-un asemenea punct. Nici noi nu am ştiut, atunci când am elaborat normele de aplicare, evoluţia lucrurilor, dar sigur, ca un om care este receptiv la toate semnalele pe care le primeşte din societate, voi avea grijă ca până la momentul intrării în vacanţă să avem reglementarea necesară care să permită unui părinte să poată rămâne acasă”, a declarat miercuri Violeta Alexandru la Realitatea Plus, citată de Agerpres.

Firește, nimic nu-i împiedică pe angajatori, dacă pot să facă asta, să le suporte din finanțele proprii aceste zile libere părinților care ar trebui să se întoarcă la birou de săptămâna viitoare – practic, în afara cadrului Legii nr. 19/2020. Asta în contextul în care, în prezent, vorbim de o situație aparte și de idealul distanțării sociale, pe cât posibil. Legea nu este dată însă numai pentru epidemia de coronavirus, ci este de aplicabilitate generală – toate perioadele când cursurile sunt suspendate, inclusiv din cauza unor fenomene meteo extreme.

Zilele libere plătite se acordă doar după epuizarea tuturor opțiunilor prevăzute de lege pentru desfășurarea activității (telemuncă, muncă la distanță) și cu obligația asigurării continuității activității, inclusiv prin decalarea programului de lucru sau implementarea formelor de muncă flexibile. Mai exact, angajatorul e dator să încerce cu salariatul orice altă variantă care ar presupune ca el să continue activitatea și nu să intre, practic, într-un soi de concediu.

Nu pot benenficia de zilele libere persoanele aflate în șomaj tehnic, cele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului, precum și angajații ai căror soți/soții nu înregistrează venituri.

Sursa: avocatnet.ro